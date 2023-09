Tesla una marca cinese? Sì, secondo Renault

Tesla una marca cinese? Di fatto sì, secondo il n.1 Renault, Luca De Meo, che continua la sua (legittima) campagna anti-elettrico con argomenti discutibili.

Tesla una marca cinese? De Meo: “Costruiscono a Shanghai…”

Sulle capacità di De Meo non ci sono dubbi: ovunque è andato (Toyota, Lancia, Fiat, Alfa, Audi, Seat…) ha fatto un lavoro straordinario. Ed è anche un uomo di grande simpatia, non certo il top manager che si dà arie da fenomeno. Io ho avuto il piacere di conoscerlo già vent’anni fa, quando da giovane direttore marketing della Lancia stava lavorando al lancio della Nuova Ypsilon. Un successo nato in una specie di scantinato di Mirafiori con pochissimi quattrini a disposizione. Assieme ad altri due giovanotti che hanno poi fatto strada: Fabrizio Longo, oggi n.1 di Audi Italia, e Flavio Manzoni, oggi capo dello stile Ferrari. De Meo, a differenza dei suoi predecessori in Renault, non digerisce la svolta elettrica e ogni occasione è buona per alzare il tiro. Al Salone di Monaco l’ha ribadito rispolverando lo spauracchio dell’egemonia cinese. Aggiungendo però un carico che non ci aspettavamo: “Tecnicamente anche Tesla è cinese, costruiscono nella fabbrica di Shanghai“, ha detto al Corriere.

Peccato che anche Renault auto come la Spring le faccia in Cina…

Seguendo questa linea, si può dire che anche il gruppo Renault è cinese. Il suo modello elettrico attualmente più venduto, la Dacia Spring, è prodotto in Cina, in una fabbrica del partner DongFeng. Cosa che peraltro ha scatenato a più riprese l’ira dei sindacati francesi. La discussione sul futuro dell’auto in Europa è una cosa seria e noi non siamo estremisti dell’elettrico, ci rendiamo conto che la transizione crea difficoltà. Ma non si possono agitare fantasmi che non esistono per agitare paure che fanno presa nell’opinione pubblica. Chiamiamo le cose col loro nome. I cinesi sono un concorrente serio, ma per ora il fenomeno vero è Tesla, che anche in Europa produce auto premium a prezzi imbattibili per la concorrenza. Ed è un’azienda americanissima, che ha una fabbrica in Cina come tutti i costruttori europei (c’è chi ne ha più di una…). A proposito di amenità sull’elettrico: ci segnalano l’ennesima inchiesta di copertina di Panorama con affermazioni strabilianti. Tipo: installare una wall-box in garage può costare 3.500 euro. Che dire…?