Gli “Stati generali della ricarica” a E-Charge 2023

Saranno gli “Stati generali della ricarica” l’evento trainante di E-Charge 2023, fiera interamente dedicata al settore della ricarica per veicoli elettrici. Si terranno il 16 novembre nel quartiere fieristico di Bologna. Sarà l’occasione per approfondire le sfide che il settore dovrà affontare in vista della scadenza 2035, quando scatterà il bando per i veicoli diesel e benziana e il mondo della ricarica dovrà essere pronto ad alimentare milioni di vicoli a batteria.

Gli “Stati generali della ricarica” sono il primo grande appuntamento in Italia rivolto all’industria dell’ EV charging e ai protagonisti – pubblici e privati – della rivoluzione tecnologica e infrastrutturale in atto. Il summit – in collaborazione con le principali associazioni di settore – analizzerà, nelle cinque sessioni tematiche di

approfondimento, opportunità e problematiche legate al mondo dell’EV charging in questo

momento di boom dell’elettrificazione della mobilitàsi. Tra gli argomenti affrontati, modelli di capacità, PNRR, reti di distribuzione, standard e normative. L’obiettivo è tracciare un quadro completo dello stato dell’arte della ricarica elettrica in Italia e in Europa.

E-Charge 2023 è l’unico evento in Italia interamente dedicato all’industria della ricarica, alle infrastrutture e ai servizi ad essa collegati. Sarà il punto di riferimento della filiera per incontrarsi e fare business. Nonchè vetrina di innovazione tecnologica per l’intero comparto. E’ patrocinato da MOTUS-E, UNRAE, AITMM, ASSODEL, ANIE, ANIASA, RSE e

Euromobility.

Si svolgerà il 16 e il 17 novembre in contemporanea con Futurmotive – Expo & Talks, la nuova rassegna per il futuro della mobilità nell’aftermarket automotive organizzata da Autopromotec con Fleet Manager Academy, l’evento professionale per la mobilità aziendale e le flotte a cura di Econometrica.

Nelle stesse giornate si terrà anche FORTRONIC 2023, mostra-convegno promossa da Tecno e dedicata all’elettronica di potenza per la ricarica di veicoli elettrici e le infrastrutture ad essa collegate.

