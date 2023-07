Vacanze all’Elba e dintorni? Con la barca (a vela) elettrica

A vela spinti dal vento e dal motore elettrico. Si naviga così a bordo di Raggio Verde II. La barca a vela, varata sabato scorso a Punta Ala, della società eSeample che offre itinerari nell’arcipelago toscano tra le isole Elba, Pianosa e Montecristo.

Raggio Verde II: a vela e motore da 12 kW

Iniziamo dal classico chi siamo? L’idea di fondare eSeample nasce dalla passione di Andrea Bruglia per il mare e per le barche a vela. Quest’estate il sogno si è concretizzato con la conversione di Raggio Verde II, trasportata da Ancona fino a Punta Ala, dall’endotermico all’elettrico.

La barca a vela è dotata di un sistema di propulsione firmato da Torqeedo con un motore da 12 Kw, batterie 30 kWh e secondo l’armatore con “autonomia stimata ad una velocità di crociera di 5 nodi di circa 30 nm“.

Le rotte di eSeample, a terra con i monopattini

La partenza delle crociere (da quelle settimanali a quelle giornaliere) è da Punta Ala, promontorio all’estremità sud del Golfo di Follonica nel Comune di Castiglione della Pescaia. Si parte in elettrico dal porto e poi “alzeremo le vele e ci dirigeremo verso i porti dell’Elba, Cala di Mola, Marina di Campo, Porto Ferraio, Porto Azzurro. I nostri hot spot da cui partirà l’esplorazione del mare e della terra dell’Elba“.

A terra sempre in elettrico: “Sull’isola ci sposteremo in con i nostri monopattini“. La scelta a emissioni zero è completa, non a caso durante la cerimonia del varo erano presenti due Tesla a ricordare la scelta della mobilità alimentata dalla batteria.

La barca, dotata anche di pannelli solari, ospita sei persone in tre cabine doppie, una a prua e due a poppa, con possibilità di aggiungere 2 persone nella dinette. Queste le dimensioni: lunghezza: 12,98 metri, larghezza 4,02. Pescaggio: 2,10/2,35 e infine pesa 8,50 tonnellate.

Quanto costa? Tutte le tariffe

Buona l’idea, ma quanto si spende? C’è un’ampia forbice tra bassa e alta stagione. A maggio la settimana costa 2950 euro, per tre giorni la spesa scende a 1700 euro mentre al giorno la tariffa è di 650 euro. Ad agosto? Rispettivamente: 5000, 2900 e 1100 euro. Ma per tutti i dettagli basta cliccare sul link. In dotazione anche il tender Zodiac 2.70 sempre con motore elettrico.

