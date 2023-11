Va tutto peggio per noi automobilisti elettrici: perché? Alessio ha acquistato una Opel Corsa-e tre anni fa. Da allora: prezzi di ricarica alle stelle, colonnine che non funzionano...Vaielettrico risponde. La nostra mail è info@vaielettrico.it

“Vi scrivo perché, da quando ho comprato l’auto elettrica, tre anni fa, ho avuto l’impressione che sia stata una fregatura. Cosa me lo fa pensare? Tutti quanti millantavano che più auto elettriche sarebbero circolate, meno sarebbero costati i servizi e più sarebbe funzionato tutto bene… A distanza di 3 anni è la situazione è:

Va tutto peggio, il costo delle ricariche è più che raddoppiato…

“*Il costo delle ricariche pubbliche è più che raddoppiato senza motivo. Le compagnie dicono di dover rientrare degli investimenti. Ma questi sono ben più ingenti per creazione e manutenzione di una stazione di servizio tradizionale che una stazione di ricarica, specie di quelle Quick. Il rapporto del costo del carburante/costo del servizio è spropositato: la ricarica pubblica ha un ricarico del 250~600% rispetto al costo dell’energia. A fronte di un servizio praticamente “install & forget”: tante colonnine non vengono manutenute o riparate anche dopo numerose segnalazioni

* Tutto funziona peggio, EnelX ha rimosso il roaming all’estero, Be Charge ha rimodulato le offerte rimuovendo i bundle, un sacco di colonnine che prima erano gratuite ora non lo sono più. Le municipalità non hanno creato un portale unico o automatizzato la registrazione delle targhe per l’accesso a ZTL o altri servizi riservati alle auto elettriche“.

Prima spendevo molto meno che col diesel, ora…

“Se non utilizzassi l’auto per lo più attorno a casa e ricaricassi quasi sempre lì, sarebbe addirittura più costoso, oltre che più problematico, muovere l’elettrica che la diesel. Confrontando Opel Corsa 1.5 diesel (consumi 3,2l/100km) con la Corsa-e (16,8kW/100km). Al netto di assicurazione RCA, tagliandi, bollo. Tanto che, anche se si considerano mete piuttosto vicine a casa (130 km), diventa più costoso e richiede più tempo raggiungerle in elettrica che con la diesel. Serve un minimo di ricarica per non rimanere a piedi (specie in inverno). Io sarei contento dell’elettrica di per sé e non mi dà neppure troppo fastidio passare il tempo scervellandomi nel cercare promozioni e sconti. Questa estate sono riuscito pure a fare un viaggio di 3.250 km in 2 settimane spendendo la stessa cifra che avrei speso col diesel. Ma il tempo di percorrenza è aumentato di circa 15 ore, tra velocità ridotta in autostrada e ricariche. E tre anni fa lo stesso viaggio sarebbe costato molto meno in elettrico“.

Ho l’impressione di essere stato raggirato dallo Stato e dalle multinazionali

“Prima il Governo incentiva le auto elettriche con bonus a pioggia. Poi, quando hai investito ingenti risorse nel seguire questa vision, lo Stato non fa nulla se le multinazionali dell’energia (quelle controllate dallo Stato in primis) ne rendono sconveniente l’utilizzo. La mia sensazione è di essere stato raggirato dallo Stato, dalle multinazionali e dai vari fornitori di servizi. In sé la tecnologia dell’auto elettrica sarebbe pronta e i prezzi delle auto sono scesi. Ma il risparmio per tagliandi, assicurazione e bollo è talmente minimo comparato al costo dei servizi essenziali che la fetta di mercato a cui potrebbe convenire l’elettrica si è molto ridotta. Fregando buona parte di quelli che avevano sì fatto i propri calcoli diffidando delle promesse di un miglioramento dei servizi e riduzione dei costi. Ma almeno speravano di non vedere un peggioramento così marcato nel giro di così poco tempo“. Alessio Zamboni

Proprio ora che arrivano le elettriche a prezzi più abbordabili…

Risposta. Proprio mentre sono in arrivo elettriche con prezzi più accessibili (Citroen e-C3, Renault 5 ecc.), fra chi l’elettrica la guida già serpeggia una sorta di delusione. Ci si sente traditi da un rincaro nei costi della ricarica del tutto inaspettato, soprattutto ad opera dei due maggiori gestori. In particolare dell’Enel, passato da una fase di grande spinta a un distacco evidenziato anche dal Piano industriale al 2026, appena presentato. Ci si può difendere dai rincari in molti modi: ricaricando a casa, sottoscrivendo abbonamenti, passando a gestori più convenienti… Ed è quel che molti lettori stanno facendo. Ma ciò non toglie che una certa delusione ci sia, soprattutto in chi aveva creduto per primo nell’elettrico. Con l’eccezione dei clienti Tesla, che continuano a fruire di costi più competitivi.

