Il Piano Enel glissa sulla sulla mobilità elettrica: non ce n’è traccia nel documento con le linee-guida 2024-2026. Focus su Italia, efficienza, rinnovabili.

Il piano Enel conferma la svolta: l’auto a batterie non è più prioritaria

Contrordine compagni, c’era da aspettarselo. Dopo l’uscita di due top manager che avevano legato la loro carriera alla mobilità elettrica, Elisabetta Ripa e Francesco Venturini, l’Enel conferma la svolta. Al nuovo amministratore delegato Flavio Cattaneo, a differenza del predecessore Francesco Starace, l’auto elettrica non interessa più di tanto. Lo si deduce per omissioni, visto che nel Piano non si fa neppure cenno a questo settore in cui Enel Group, peraltro, ha investito parecchi soldi. Anche creando una joint-venture con la Volkswagen per le ricariche ad alta potenza, Ewiva. Per i prossimi tre anni Cattaneo ha in mente altro: punta su attività più redditizie delle colonnine per auto elettriche, che ancora richiedono forti investimenti e sono in perdita. Punta forte sull’Italia, in onore al governo sovranista che lo ha nominato, punta sulle rinnovabili. E taglia tutto quello che gli impedisce di portare agli azionisti più profitti di quelli realizzati da Starace, fautore invece di una progressiva internazionalizzazione del gruppo.

Che ne sarà delle reti di ricarica Enel X e Ewiva?

Che ne sarà dunque della rete di Enel X, la più capillare in Italia? È presumibile che la crescita continui a ritmi molto meno sostenuti che in passato. Mantenendo profili tariffari ben più sostenuti della fase pionieristica, quando si cercava di convincere il maggior numero possibile di automobilisti a passare all’elettrico. Del resto il tasso di occupazione delle colonnine resta basso, a causa della mancata crescita di un mercato che solo in Italia non riesce a decollare. Sul piatto delle rinnovabili finiranno invece 12,1 miliardi di investimenti. Ma anche qui con massima attenzione ai margini di profitto. E quindi con “decisioni di investimento più selettive, puntando su eolico onshore, solare e batterie di accumulo, facendo anche leva sul repowering“. Tra il 2024 e il 2026, Enel prevede di realizzare circa 13,4 GW di nuova capacità rinnovabile in tutte le aree in cui è presente, grazie a una pipeline di circa 450 GW. (160 GW in fase avanzata).