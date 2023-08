I costi della ricarica domestica: benarrivati nella jungla Europa

I costi dell’energia elettrica, e di conseguenza della ricarica domestica, sono in Europa molto diversi da Paese a Paese. L’Italia si colloca al quarto posto fra i Paesi più cari in assoluto. I costi dell’energia sono aumentati in media del 21% nell’arco del 2022 a causa della guerra in Ucraina, ma più sensibilmente nei Paesi con meno energie rinnovabili.

L’Italia è il quarto Paese più caro d’Europa

Il quadro dei costi della ricarica domestica in Europa l’ha fatto Switcher.ie un sito indipendente irlandese specializzato nel confronto delle offerte energetiche e nei prodotti finanziari personali.

L’Italia è il 4° Paese più costoso per caricare un’auto elettrica dall’impianto di casa. Il “pieno” costa mediamente 22,43 euro e 6,53 euro per 100 km. Il costo medio è aumentato del 18% nel 2022. I costi medi di ricarica dei veicoli elettrici in Italia sono aumentati del 18% alla fine del 2022 rispetto alla prima metà dell’anno.

Utilizzando gli stessi parametri di calcolo la Danimarca risulta essere il paese più costoso in Europa con 36,17 euro per una carica completa. Il Kosovo è quello più economico con appena 3,92 euro. Quindi un automobilista italiano spende circa sei volte in più di un automobilista kosovaro.

Cento km costano in media 4,02 euro (6,53 in Italia)

Alla fine del 2022, il costo medio di un viaggio di 100 km in Europa è aumentato del 21% e ora costa 4,02 euro rispetto ai 3,32 € della prima metà del 2022.

Qui di seguito la tabella con il dettaglio numerico dello studio redatto da Switcher.ie. I dati sono calcolati come segue: i costi dell’elettricità domestica per paese sono stati raccolti utilizzando le tabelle di dati più recenti di Eurostat(ultimo aggiornamento 28 giugno 2023). Il costo medio di ricarica di un’auto elettrica è stato calcolato sulla base della Banca dati EV sulle 50 auto più vendute in Europa nel 2022 (secondo JATO.com).

Costi più bassi con più rinnovabili

Eoin Clarke Direttore commerciale di Switcher.ie ha commentato: «Sebbene la nostra ricerca abbia rilevato che il costo di ricarica di un’auto elettrica è aumentato nella maggior parte dei paesi dell’UE, i veicoli elettrici sono ancora meno costosi da gestire dei veicoli a benzina o diesel». E ha aggiunto: «I prezzi fluttuano ancora enormemente da Paese a Paese e dipendono da cose come l’uso di energie rinnovabili nel mix energetico del paese e dalla quantità di prelievi e sussidi disponibili».

-Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico–