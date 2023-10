Una Tesla a 2 mila euro (ma è per bambini…)

Una Tesla a 2 mila euro, anzi 1.999 per la precisione. Ma non è un’auto, è il Cyberquad per bambini, lanciato ora in Italia e disponibile sullo shop Tesla.

Una Tesla a 2 mila euro: è per gli 8-12 anni, autonomia fino a 19,3 km

Il Cyberquad per bambini si ispira al design del Cybertruck, il pick-up Tesla dato in dirittura d’arrivo ormai da diversi anni. E soprattutto del Cyberquad, l’ATV elettrico che Elon Musk mostrò come prototipo (per adulti) già quattro anni fa. Sul sito Tesla è presentato così: “Questa macchinina è dotata di un telaio interamente in acciaio, sedile imbottito, sospensioni posteriori con freno a disco posteriore e barre luminose a LED. Dispone di due impostazioni di velocità, una modalità di retromarcia e offre un’autonomia fino a 19,3 km. Cyberquad for Kids è adatto a bambini dagli 8 ai 12 anni. La velocità massima configurabile di 13 km/h“. Le consegne nel nostro Paese inizieranno nelle prossime settimane, tempo dall’ordine due-quattro settimane. Come regalo di Natale da bambini molti di noi ci avrebbero fatto la firma. Chissà i bambini di oggi (avendo genitori che se lo possono permettere…).

La scheda tecnica: velocità massima 13 km/h, peso…

Età consigliata : 8-12 anni

: 8-12 anni Peso massimo: 68 kg

massimo: 68 kg Limite di velocità : Impostazione 1- 6 kmh; Impostazione 2 – 13 kmh; Retromarcia – 6 kmh

: Impostazione 1- 6 kmh; Impostazione 2 – 13 kmh; Retromarcia – 6 kmh Batteria : agli ioni di litio da 24 V 188 Wh

: agli ioni di litio da 24 V 188 Wh Caricatore : ingresso 100-240 V CA 50/60 Hz; uscita 25,2 V CC, 3,0 A

: ingresso 100-240 V CA 50/60 Hz; uscita 25,2 V CC, 3,0 A Motore : 350 W

: 350 W Dimensioni imballo: 116 x 64 x 70 cm

116 x 64 x 70 cm Peso netto del prodotto: 48,5 kg

del prodotto: 48,5 kg Peso totale del prodotto: 55 kg

