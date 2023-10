Infinite Machine P1. Lo scooter ispirato al Cybertruck di Tesla

La start-up newyorkese Infinite Machine lancia P1, innovativo scooter elettrico per la città. Un prodotto dal design radicale, che nasconde un’anima prestazionale per nulla scontata.

A guardarlo sembra quasi un oggetto da collezione, tanto è particolare. Poi però scopri che chi ha progettato questo prototipo di scooter elettrico ha tutte le intenzioni di renderlo un veicolo per l’uso quotidiano. Pronto per il mercato.

E allora vale la pena andare a scoprire cosa nasconde il P1, nuovo esercizio di stile che arriva direttamente da New York. Un prodotto dal design molto distintivo che la start-up Infinite Machine sta lanciando in questi giorni sul suolo americano. Con l’intenzione di allargare presto gli orizzonti.

Futuristico per la città

Ispirato intenzionalmente allo stile del Cybertruck di Tesla, lo scooter P1 nasce, nelle intenzioni dei suoi ideatori, i fratelli Eddie e Joseph Cohen, con una missione utilitaristica. Uno scooter strutturato per l’utilizzo urbano, tecnologicamente avanzato, che punta forte su forme futuristiche per non passare inosservato.

Il risultato è che dietro le sue linee semplici e squadrate – a dir poco divisibili – il P1 cela una serie di soluzioni tecniche interessanti e prestazioni da non sottovalutare nell’attuale panorama delle due ruote green da città.

A livello propulsivo, Infine Machine P1 è dotato di un motore elettrico da 12 kW di potenza di picco (6 kW nominali), abbinato ad un sistema di due batterie rimovibili da 4,3 kWh (72 V – 30Ah).

P1 può viaggiare ad una velocità massima di 90 km/h e promette un’autonomia intorno ai 100 km con una singola carica. Per ottimizzare le performance in città, lo scooter ha tre diverse modalità di guida da poter opzionare, tra cui il Turbo Boost per una massima accelerazione. C’è anche la retromarcia.

Come prevedibile, il P1 è anche smart. È infatti dotato di Apple CarPlay e collegato all’immancabile App, per statistiche, controllo remoto e monitoraggio.

Grazie al GPS integrato, il mezzo è poi sempre rintracciabile e a prova di furto: la manomissione non autorizzata attiva infatti l’allarme e il blocco del motore, immobilizzando il veicolo.

Un Cybertruck su due ruote

Come detto, i ragazzi di Infinite Machine hanno lavorato sul design per renderlo sì originale ma anche funzionale agli spostamenti quotidiani.

Utile in questo senso è il sistema modulare per il fissaggio di componenti esterni presente sul retro del mezzo: portapacchi, bagagli e persino altoparlanti possono essere montati e smontati ai lati della sella, a seconda delle esigenze di ciascuno.

Di vani portaoggetti poi ce ne sono altri, sotto il sedile e anche in una speciale “tasca” nel retro-manubrio.

Per il resto, le soluzioni estetiche ricalcano da vicino quelle proposte da Tesla sul suo Cybertruck, minimali e spigolose, esaltate dal monotelaio in alluminio e acciaio. Decisamente particolare il frontale, dove si staglia un grande faro rettangolare.

Negli Usa a 10mila euro

Parlando di prezzo e disponibilità, lo scooter P1 sembra pronto per entrare in produzione e Infinite Machine punta alle prime consegne entro 12-18 mesi.

Per il momento dalla sede di Brooklyn ne usciranno 1.000 unità, ad un prezzo di 10.000 euro ciascuna. Già attivi i preordini online.

L’idea dei fratelli Cohen è di proporre la loro prima “creatura” sul mercato statunitense, per poi valutare un’eventuale espansione all’estero a partire dall’anno prossimo. La società a conduzione familiare è auto-finanziata, quindi si tratta di una vera sfida. Anche perchè lo scooter è di quelli per nulla canonici: piace o non piace.

Vedremo gli sviluppi.

