Tesla Cyberquad, riparte il progetto?

Si torna a parlare del primo ATV elettrico di Tesla, il cui marchio è stato nuovamente registrato negli States. Cyberquad “ricompare” a quattro anni di distanza dal debutto al fianco del Cybertruck. Andranno sul mercato insieme nel 2023?

Gli appassionati “Teslari” si ricordano senz’altro del fantomatico Cyberquad, l’ATV elettrico che Elon Musk svelò dal nulla in occasione della presentazione ufficiale del suo Cybertruck nel 2019. Un quad a zero emissioni, decisamente futuristico, che sembrava essere ben più di una comparsa ma il cui sviluppo per quattro anni è rimasto avvolto nel mistero. Almeno fino a pochi giorni fa.

I colleghi americani di Electrek hanno infatti riportato la notizia di un nuovo marchio a nome Cyberquad registrato da Tesla presso l’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (Uspto) il 9 maggio scorso.

La prova che Elon Musk intende far riemergere il progetto? Quando si parla del magnate sudafricano non si può mai sapere e poi non è automatico che il deposito di un brevetto porti all’effettiva nascita di qualcosa. Però non sembra nemmeno una coincidenza che la notizia arrivi proprio adesso che, dopo lunghi ritardi, la produzione del Cybertruck finalmente si avvicina.

Uscito dal cilindro di Musk

Per capire perché i due mezzi siano in qualche modo “legati” tra loro facciamo un passo indietro.

Nel novembre 2019 Tesla, durante l’evento di presentazione dell’innovativo Cybertruck, portò sul palco un quad per mostrare le capacità di carico del suo pick-up futuristico super prestazionale. Quel mezzo era il Cyberquad, che divenne subito oggetto di attenzione.

All’epoca non era chiaro se il veicolo sarebbe stato effettivamente prodotto o se fosse solo una delle tante “trovate” di Musk per sorprendere la platea. Fu lo stesso magnate a mettere in chiaro le cose: gli acquirenti del Cybertruck, volendo, avrebbero potuto ordinare anche il Cyberquad in carne o ossa.

La versione “Kids”… poco sicura

Poi però il processo di sviluppo del Cybertruck è andato incontro a parecchi ritardi e con esso anche del Cyberquad, il cui brevetto era stato comunque registrato, non se ne è sentito più parlare. Se non per una versione speciale per “bambini” uscita negli USA nel dicembre 2021, del tutto uguale all’originale e andata subito a ruba.

Un modello che però ha avuto diversi problemi di conformità alle normative di sicurezza, tanto che lo scorso ottobre è stato oggetto di richiamo da parte della U.S. Consumer Product Safety Commission.

In combo con Cybertruck entro il 2023?

Arriviamo così ad oggi, alla fine dell’epopea Cybertruck, la cui produzione dovrebbe partire entro l’anno. E, magicamente, ecco ricomparire il fedele compagno ATV, il cui marchio, che nel frattempo era decaduto, sembra proprio esser stato di nuovo registrato nella categoria nel segmento dei veicoli fuoristrada.

Ora, non è detto che Cyberquad e Cybertruck entrino in produzione insieme entro la fine del 2023. Anche qualora Tesla prendesse in considerazione la stessa prima versione dell’ATV svelata quattro anni fa. Un modello che sembrava già in stato avanzato.

Musk studierà il modo per cui i due veicoli non si rubino la scena a vicenda. Poco ma sicuro.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –