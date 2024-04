Un viaggio nel paradiso della ricarica, la Francia. A Pasqua Enrico da Aosta è arrivato fino a Carcassone: colonnine ovunque e a prezzi bassi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Un viaggio nel paradiso: trovi colonnine ovunque, a prezzi inimmaginabili

“A Pasqua ho fatto un viaggio di 5 giorni in Francia; tragitto Aosta-Carcassonne e ritorno. Colonnine ovunque (!), tantissime dai 150 kW in su, anche in autostrada e nelle aree di sosta (anche dove non ci sono i benzinai, per intenderci). Se ne trovano praticamente in tutti i centri commerciali. Tariffe senza abbonamento a meno della metà che da noi. Al SUC Tesla di Carcassonne, con la mia Hyundai Kona, ho pagato 0.36 €/kWh. In hotel 6€ ricarica “ad libitum” per un giorno. Ovunque abbia soggiornato la struttura offriva da 2 a 4 postazioni a 11 kW per i clienti. Si può pagare senza app: inquadri un codice QR, ti si apre una pagina, metti i dati della carta di credito e fine. Ho viaggiato per circa 2.000 km senza alcun problema. Tantissime le auto elettriche oltralpe; lì sembra normale andare in EV. È vero, hanno l’energia nucleare (che personalmente ritengo un errore di lungimiranza), ma soprattutto hanno una mentalità molto più aperta. Quanto siamo indietro noi in Italia. Ma sono ottimista, ci arriveremo nonostante tutto l’impegno del governo. Continuate così: il vostro lavoro è fondamentale “. Enrico Girardi, Aosta

Poi ci chiediamo perché in Italia le elettriche non si vendono…