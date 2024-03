Eolico galleggiante e fotovoltaico, una Sicilia da record

Eolico e fotovoltaico: la Sicilia fa il pieno. Via libera al più grande parco eolico off shore “galleggiante” del Mediterraneo al largo di Trapani, mentre è già in costruzione il più grande parco fotovoltaico italiano, nella parte occidentale dell’isola.

Con le pale galleggianti anche in Mediterraneo si può fare

Per recuperare il distacco con l’Europa del Nord ci vorranno ancora anni e non pochi megawatt da installare. Ma se non altro è un debutto: il primo impianto eolico off shore galleggiante al largo delle coste italiane ha appena passato l’esame al ministero dell’Ambiente ottenendo la Via, la valutazione di impatto ambientale.

Si tratta di un parco “galleggiante” a 25 miglia al largo di Trapani, in Sicilia. E’ il primo dei cinque progettati nel Mediterraneo da 7Seas Med, società creata da GreenIt, una joint venture tra Plenitude (lo spin off del gruppo Eni dedicato alle rinnovabili) e Cassa Depositi Prestiti assieme al fondo danese Copenaghen Infrastructure Partners.

Venti pale al largo della Sicilia per 340 MW: è il più grande in Italia

Questo primo “lotto” è composto da 20 aerogeneratori con una potenza da 12 megawatt, la cui particolarità è quella di non essere fissati a blocchi di cemento sul fondo del mare ma soltanto ormeggiati.

E’ una delle ragioni per cui mentre nel nord Europa l’eolico off shore è in pieno sviluppo (oltre 3 gigawatt di potenza installati soltanto nel 2023), in Italia finora è stato inaugurato un solo impianto di piccole dimensioni di fronte al porto di Taranto (non per nulla definito “near shore”).

Tutto dipende dal fatto che il Mar Mediterraneo è molto più profondo (1370 metri la media) rispetto al Mare del Nord, al Baltico per non parlare dell’Atlantico. Anche i venti soffiano meno impetuosi e per intercettare correnti favorevoli bisogna andare molto al largo. Per cui in Italia è stato necessario lo sviluppo della tecnologia dell’eolico “galleggiante”, dove le pale vengono issate su piattaforme ancorate al fondo, a differenza dell’Europa settentrionale dove bastano plinti di 30-40 metri fissati su blocchi di cemento.

Lo sviluppo tecnologico dell’eolico off shore permetterà così anche all’Italia di recuperare il tempo perduto. I progetti della società 7Saes Med ne sono un esempio; complessivamente tra Sicilia Lazio e Sardegna l’obiettivo è arrivare a installare fino a 3 gigawatt di potenza nei prossimi anni, per una produzione che potrebbe soddisfare i bisogni di elettricità di 2,5 milioni di famiglie.

Uno studio: dall’eolico off shore quasi due volte il fabbisogno italiano

Ma non sono i soli. Secondo uno studio dei consulenti di The European House Ambrosetti, le potenzialità dell’off shore in Italia nei prossimi 25 anni potrebbero generare un giro d’affari di 25 miliardi a dare lavoro a 1,3 milioni di persone.

Numeri esagerati? Detto che le tecnologie migliorano anno dopo anno, rendendo sempre meno necessarie tariffe incentivate, il numero di domande di allacciamenti presentate a Terna, il gestore della rete nazionale, sembra giustificare l’ottimismo. Terna ha ricevuto richieste per 94 gigawatt, di cui più di 14 sono in fase avanzata da parte di colossi come Saipem, Renantis (ex Falck Renewables), Bluefloat, Eni, Renexia (gruppo Toto).

Secondo il Marine Offshore Renewable Energy Lab e il Politecnico di Torino “il potenziale italiano di eolico offshore galleggiante è pari a 207,3 gigawatt (oltre 34 volte le rinnovabili installate nel 2022) in termini di potenza, e 540,8 terawattora all’anno (1,7 volte la domanda elettrica) in termini di generazione”. Se così fosse, Baltico e Mare del Nord non sarebbero poi così lontani.

Sicilia Felix con il mega impianto fotovoltaico targato Iberdrola

Sempre in Sicilia sta patendo la costruzione del più grande parco fotovoltaico italiano. Lo realizzerà il gruppo Iberdrola, in accordo con IB Vogt. Il progetto è denominato Fenix e ha una capacità di 245 MW.