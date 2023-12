Comunicazione poco accurata per il bando sul bonus per l’acquisto e messa in opera della wallbox, terminato in un clamoroso flop. Ci hanno scritto diversi lettori disorientati. Sconosciuto l’esito della domanda presentata tramite la piattaforma Invitalia.

Che fine ha fatto la mia domanda per la wallbox?

Il bando wallbox è stato un flop: su 80 milioni stanziati per 2022 e 2023 ne sono stati assegnati solo sei. Poca comunicazione, ma anche errori. Fatti correggere anche dai nostri lettori (leggi qui). La via crucis data da tempi strettissimi (se non impossibili per i condomini), anche se la procedura per i singoli cittadini oggettivamente non era complicata, è arrivata anche dopo il bando.

Basta leggere cosa scrivono i nostri lettori. Iniziamo da Luca: “Buongiorno, ma questi dati (di domande presentate e approvate) da dove arrivano e a che data sono? Giusto per capire, visto che io ho presentato domanda per il 2022 il 19 ottobre – giorno di apertura della piattaforma – e la mia domanda risulta ancora istruttoria – in corso”.

Dati i riferimenti Luca ci fa sapere: “Grazie mille. Da quanto è carente la comunicazione, persino entro la piattaforma per la richiesta, che neppure si capiva avessero approvato… ora cercherò di trovare in che tempi è prevista l’erogazione del beneficio concesso“.

Ci ha scritto anche Federico: “Grazie mille! Da quel file scopro che mi hanno accettato il rimborso mentre dalla piattaforma Invitalia la pratica è ancora in corso!“.

Marco: “Per fortuna che sono pensionato e ho tempo…”

La procedura è andata bene a Marco che però sottolinea: “La mia domanda sembra accolta in quanto nell’elenco citato.

Devo dire che gran parte del successo è dovuto a questo portale che ha aggiornato sulla situazione (di incertezza). Ho così avuto modo di contattare sia il produttore della WB (Daze) che l’installatore di fiducia ed infilare l’installazione (e la documentazione richiesta) nella stretta finestra concessa.

Se non fossi pensionato non so se avrei trovato il tempo e l’attenzione per seguire tutto il percorso richiesto“.

Critico anche Manrico: “Gentilissimi, grazie dell’avviso. Ho potuto verificare che il mio incentivo sarebbe stato approvato. Resta in generale la “pena” per una cosa gestita malissimo“. Infine Marco: “Il decreto copre anche il 2024. Ma ovviamente anche faranno una cosa simile: uscirà un decreto attuativo ad ottobre per una finestra di presentazione domanda di 20 giorni. Forse con 1.5 milioni non ci scappa di aggiornare i dati sulla piattaforma, chissà“.

Una campagna di comunicazione per la wallbox 2024? Soprattutto per i condomini

Visti i soldi a disposizione – 70 milioni non spesi più altri 40 dell’annualità 2024 – per il prossimo bando wallbox sarebbe utile una campagna di comunicazione chiara e precisa sui tempi e soprattutto con finestre più ampie. In particolare dedicata ai condomini dove abitano milioni di italiani e dove la decisione deve essere condivisa anche con persone che non hanno l’auto elettrica. Solo una quindicina di condomini sono riusciti a presentare la domanda nei bandi 2022 e 2023.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-