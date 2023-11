L’errore nel bonus wallbox? Lo fa correggere il lettore di Vaielettrico

La legge non perdona e non ammette ignoranza? Neanche Giuseppe. Il lettore di Vaielettrico che dopo aver letto il nostro articolo (leggi qui) con la segnalazione di un errore nel modulo sul bonus colonnine ha chiesto conto a Invitalia. Riuscendo a far cambiare le date sbagliate. Ma santa pazienza: “Hanno avuto la decenza di correggere il modello, ma ci hanno impiegato quattro giorni…”.

Un Bonus tanto atteso, ma la piattaforma arriva dopo un anno

Facciamo un passo indietro lungo circa 14 mesi. Le risorse per potenziare il sistema di ricarica domestica delle auto elettriche sono stanziate, anzi definite nell’agosto 2022 (link al decreto del presidente del consiglio).

E sono generose (1500 euro e possono coprire fino al 80% della spesa), ma per tutto il 2022 non si legge un indicazione pratica su come comportarsi.

Alla fine si dovrà aspettare più di un anno, fino ad ottobre 2023 quando si attiva la piattaforma. In poche settimane si devono presentare i documenti per avere il rimborso della spesa dell’anno precedente.

Il 2023? Le domande si possono presentare dal 9 al 23 novembre di quest’anno. C’è da muoversi, fare in fretta e furia. Come chi prepara la modulistica che scrive erroneamente che le spese ammissibili sono quelle del mese di novembre e non da gennaio a novembre.

La battaglia di Giuseppe. E alla fine ottiene giustizia

Segnaliamo nel nostro articolo l’errore. Giuseppe va alla “guerra” ed ottiene giustizia come ci fa sapere: “Ho aperto ticket con Spid e mille verifiche informatiche, li ho anche chiamati e hanno avuto la decenza di correggere il modello, ma ci hanno impiegato 4 giorni. La mobilità elettrica…della PA“. Alla fine però Giuseppe esce vittorioso.

Giuseppe ci spiega il motivo di tanto impegno civico? “Il bonus vale per installazione dal 01 gennaio al 23 novembre. Il modello sbagliato, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni false e mendaci chiedeva di autocertificare che l’installazione era avvenuta dal 9 novembre al 23 novembre…che è invece il periodo per presentare la domanda anche su installazione 2023 già fatte“. Insomma bisogna fare le cose per bene. Complimenti Giuseppe per la perseveranza.

Perché chiudere i termini a novembre e non a dicembre?

Tanti lettori si sono lamentati quando ad ottobre è stata attivata la piattaforma. Il motivo? La discrepanza della misura finanziaria: 40 milioni per tre mesi nel 2022, 40 milioni per 12 mesi nel 2023. Ma non è vero. In realtà i mesi di contributo nel 2023 si limitano a 10 e poco più di venti giorni. Lo abbiamo scoperto il 3 novembre quando è stata avviata la piattaforma per lavorare le domande di contributo sul 2023.

Questa sforbiciata non è piaciuta a Marco che ci ha scritto: “Francamente mi sembra di ravvisare un’ingiustizia. L’anno 2023 finisce il 31 dicembre: perché non potrei usufruire del contributo se installo una colonnina il 24 novembre, o anche il giorno di Natale? E non potevate dirlo prima, così magari uno si organizzava?“.

Legittimo lamentarsi. Quando si approvano questi provvedimenti è necessario un cronoprogramma comunicato con anticipo che permetta ai cittadini di organizzarsi per tempo. La piattaforma del decreto retrofit è stata attivata nel 2023, ma per le spese del 2022. Spiazzando le persone che volevano investire, ma con sicurezza.

E il bonus sui motori marini? Scomparso dai radar. Magari alla fine verrà pure pubblicato, ma con quale esito? Le aziende insicure sul provvedimento non lo hanno promosso come si fa di solito quando ci sono degli incentivi.

Un’altra opportunità persa e sembra vera la teoria di chi sostiene che sull’elettrico c’è chi si ingegna a mettere ostacoli di ogni sorta.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–