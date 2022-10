Un altro ministro che pensa all’idrogeno: il neo-titolare dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, è un altro cultore della neutralità tecnologica.

Un altro ministro, Pichetto Fratin, che non ama l’elettrico

Già il titolo della prima intervista rilasciata da Pichetto Fratin la dice lunga: “Ai talebani del Green dico: soluzioni senza propaganda“. Non è difficile intuire che i talebani del greensono i sostenitori dell’auto elettrica. Come peraltro rivelano le domande dell’intervistatore, il giornalista Pierluigi Bonora, che da sempre avversa le auto a batterie. La linea del nuovo titolare dell’Ambiente è molto simile a quella che un altro ministro, Giancarlo Giorgetti, ha tenuto quando era al MISE: la neutralità tecnologica. Ovvero la non-scelta in un mondo che (a partire dall’Europa) sta scegliendo, eccome: “Bisogna guardare il sistema produttivo e conciliare sostenibilità ambientale e sociale” spiega Pichetto Fratin. Quanto alla scadenza del 2035, fissata dalla UE per la fine fine dei motori termici, secondo il ministro andrà verificata “la capacità delle imprese. Anche in considerazione delle criticità di approvvigionamento di microchip e batterie. Ma ci vuole la possibilità di ragionare sui tempi e sui modi per raggiungerlo, senza dimenticare biocarburanti, idrogeno e deroghe a settori specifici”.

E intanto i distributori di idrogeno, senza clienti, chiudono

“Capisco chi fa slogan e si schiera da una parte o dall’altra“, ha aggiunto il ministro. “Io ho sempre cercato, in tutte le attività svolte, di argomentare le mie scelte. Noi abbiamo un dovere preciso: quello di dare soluzioni e non di fare campagne“. Le soluzioni, però devono essere praticabili. L’idrogeno e i biocarburanti sono due soluzioni molto care ai nostri governi, che però trovano ben pochi sostenitori a livello globale. Per l’automotive, in particolare, l’idrogeno si sta rivelando un…buco nell’acqua. È di pochi giorni fa che la Shell ha deciso di chiudere la sua rete di rifornimento nel Regno Unito, avviata con il partner Motive- ITM Power, gruppo specializzato nell’elettrolisi. Motivo: a fronte di investimenti costosissimi per ogni stazione, il giro d’affari era nullo, perché non esistono in circolazione auto a idrogeno. In Italia idem: quest’anno si sono immatricolate 7 auto a idrogeno. Immatricolate, non vendute, probabile che servano a scopi dimostrativi. Ma il nuovo governo ci tiene all’idrogeno e butterà soldi in un vicolo cieco.