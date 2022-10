Noi fissati sull’elettrico e contro l’idrogeno? Due lettori ci scrivono accusandoci di trascurare colpevolmente la seconda soluzione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Noi fissati sull’elettrico e contro l’idrogeno? Due lettori ne sono proprio convinti…

“Voi che siete fissati con l’elettrico, guardate questo articolo“. Maurizio Mauro. “Perché non parlate dell’arrivo delle macchina a idrogeno? Hanno tutti i vantaggi delle elettriche, a partire dalle emissioni zero, ma senza dover restare ore a guardare una colonnina mentre si fa la ricarica“. Sandro Bernabei

Noi fissati? No, è che le auto a idrogeno non le vuole nessuno

Risposta. L’articolo citato da Maurizio è firmato da Alberto Mistichelli, titolare di un Centro di formazione. Si magnifica la soluzione dell’idrogeno dicendo cose già note, come il fatto che il rifornimento dura molto meno di una ricarica. E allora non si capisce perché le auto elettriche si vendano e le macchine a idrogeno no. A listino in Italia c’è per esempio la Hyundai Nexo, che si può acquistare alla modica cifra di 77.900 euro e offre la bellezza di 666 km di autonomia. Oppure la più economica Toyota Mirai, che di euro ne costa 67 mila e di km con un pieno ne fa 650. Quante se ne sono vendute nel 2022? Non tante: dieci in tutto, come mostra la tabella qui sopra realizzata dall’Unrae, l’Unione dei costruttori di auto. Probabilmente non sono neppure finite a privati, ma usate per scopi dimostrativi. Nello stesso periodo le auto elettriche vendute sono state invece oltre 36 mila : poche, perché l’Italia è un piccolo mercato, ma comunque un bel po’ più di dieci.

Tesla Model 3 vs Toyota Mirai: non c’è proprio gara…

Purtroppo chi magnifica la soluzione dell’idrogeno sorvola sui problemi reali che ci sono. Quali la pressoché totale assenza di una rete di rifornimento e, soprattutto, l‘efficienza decisamente inferiore rispetto all’elettrico. È quanto pensano anche le maggiori Case auto, a cominciare dalle tedesche, che inizialmente avevano preso in considerazione l’idea di lavorare sul doppio binario idrogeno-elettrico. Dopo Volkswagen-Audi, ora anche la Mercedes, per bocca del direttore tecnico Markus Schafer, esclude che l’idrogeno sia una strada praticabile per le auto. Come del resto gli e-fuel, i carburanti sintetici, su cui lavora invece la Porsche. E proprio su Linkedin, dove Maurizio ha trovato l’articolo che l’ha tanto ispirato, abbiamo scovato il grafico qui sopra. Che, confrontando una Tesla Model 3 con la citata Mirai, spiega coi numeri perché non c’è gara nell’efficienza.