Tutti ai 100 come chiede l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)? Il limite riguarda l’autostrada, fuori i tetti sono ancora più rigidi: non oltre 30 km/h in città e 80 km/h sulle strade extra urbane e 100 km/h in autostrada. È una delle misure suggerite Piano d’azione globale per la sicurezza stradale per il prossimo decennio. Obiettivo dichiarato quello di ridurre di almeno il 50% il numero di morti e feriti sulle strade. E anche di ridurre le emissioni nocive.

Tutti ai 100: meno incidenti meno emissioni

Ogni anno muoiono sulle strade 1,3 milioni di persone. 50 milioni di persone rimangono ferite. Sono numeri impressionanti. Tra le azioni ritenute necessarie dall’organizzazione per il raggiungimento dell’obiettivo ci sono anche:

l’incremento del trasporto pubblico

un utilizzo sempre più di diffuso dei sistemi di sicurezza attiva a bordo veicolo

a bordo veicolo un migliorato sistema di intervento post incidente.

Ma la riduzione dei limiti, almeno per il nostro continente (e ancor più per il nostro Paese) sarebbe un cambiamento epocale. Negli Stati Uniti si viaggia in genere a 90 km/h, 110 km/h al massimo. Ma in Europa siamo abituati a spingere sull’acceleratore. In Germania alcuni tratti autostradali hanno un limite di velocità soltanto consigliato. E in Italia, anche se il limite è di 130 km/h, sono in molti a superarlo. Come prenderebbero gli italiani questi nuovi limiti, se l’invito dell’OMS verrà accolto dai legislatori? Come cambierebbero le nostre abitudini? Quel che è certo è che all’improvviso l’autonomia autostradale delle nostre elettriche apparirà improvvisamente enorme, quasi eccessiva.

Tutti ai 100/ Davvero sarebbe tutto più semplice?

Negli Stati Uniti, dove i limiti vengono fatti rispettare e nessuno (o quasi) osa violarli, il traffico di fatto non esiste. E quando chiediamo a che distanza si trovi un luogo, la risposta è generalmente il numero di ore di strada necessarie per raggiungerlo, non i km che ci separano da quel posto. Perché indipendentemente dall’auto, quello sarà il tempo che impiegheremo per raggiungerlo. Così potrebbe diventare anche qui. Il traffico diminuirebbe drasticamente, essendo generato in buona parte dalle diverse velocità degli utenti della strada. Riducendo la velocità dei mezzi oggi più veloci si ridurrebbe il range di velocità e quindi anche il traffico diminuirebbe.

Viaggi lunghi in auto? Più vantaggi che svantaggi…

E se andassimo tutti più piano? Lo aveva già ipotizzato Mauro Tedeschini qualche tempo fa’. Circa un’ora di viaggio ogni 100 km percorsi. La nostra velocità media reale sarebbe molto vicina a quella impostata, visto il poco traffico. E se oggi impostiamo il cruise control a 130 km/h per una velocità reale spesso non superiore a 110/115 km/h, i tempi di percorrenza totali non saranno così diversi da quelli odierni. Coprire una distanza di 400 km alla media di 115 km/h richiede 3 ore e mezza di tempo.Farlo a una velocità di 100 km/h ne richiede 4. Possiamo conviverci, no? Certo, chi oggi non bada più di tanto ai limiti di velocità e si vanta di tempi di percorrenza record avrà certamente qualcosa da ridire. Ma è proprio questo il cambiamento che l’OMS cerca con le sue misure.

Le EV sarebbero all’improvviso più performanti

Velocità costanti più basse giocheranno a tutto vantaggio delle autonomie delle elettriche. E’ vero. Non è necessario attendere misure di riduzione dei limiti per viaggiare a una velocità più ridotta. Se desideriamo farlo, possiamo farlo già oggi. E perché no? Anche con una termica. Ma se tutto il traffico si sposta alla stessa, più bassa, velocità, questa è più facile da mantenere. E molte delle auto elettriche di oggi, a 100 km/h, possono percorrere oltre 400 km prima di doversi fermare per un rabbocco. Riduzione dei rischi di incidenti con morti e feriti, maggiore autonomia, una vita a bordo più rilassata e una maggiore efficienza energetica. A parità di km percorsi, si consuma una quantità inferiore di energia. Con minori emissioni in ambiente (se l’energia non è 100% green) e una vita più lunga delle batterie e dell’auto. Che ne pensate? È uno scenario che potreste metabolizzare? Come dovrebbero cambiare le vostre abitudini? Rinuncereste a qualche spostamento con la vostra auto privata a favore di treni o aerei?