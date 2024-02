Troppe richeste, stop al leasing sociale alla francese

Stop al leasing sociale in Francia: troppe richieste, dopo poco più di un mese. Ma si ripartirà da gennaio dell’anno prossimo.

Presentato a metà dicembre e in vigore all’inizio di quest’anno l’incentivo speciale per l’utilizzo delle auto elettriche pensato dal governo francese per allargare la platea ai meno abbienti (quelli con un reddito fiscale unitario di riferimento inferiore a 15.400 euro) è già stato di fatto interrotto da metà febbraio. L’annuncio ufficiale arriverà a giorni, ma già le richieste vengono respinte.

Stop al leasing sociale: già arrivate 80.000 richieste

Il leasing sociale era incentrato su un generoso sussidio statale che copriva l’intero anticipo, fino a un massimo di 13.000 euro. In modo che poi la rata mensile fosse non superiore ai 100 euro. ma in alcuni casi di parte addirittura da soli 40 euro al mese, come per la Renault Twingo.

Il governo aveva previsto di autorizzare circa 25.000 pratiche nel 2024, ma dopo pochi giorni aveva ricevuto 80.000 richieste!

Come riporta il sito francese Autos Infos, il leasing sociale verrà fermato con un decreto. Anche perché i concessionari hanno lanciato un allarme: con tanti veicoli venduti cresce il rischio finanziario di ritrovarsi fra tre anni, scaduto il leasing, con un enorme valore di auto da rivendere, a prezzi di saldo.

Si riparte dal 2025 con più made in France