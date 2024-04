Tridente: il motoscafo elettrico di Maserati e Vita

Maserati in elettrico anche su acqua. Corre su strada con Folgore e Grecale e ora la casa modenese approda in acqua con Tridente. Il motoscafo frutto della collaborazione con Vita Power. Il produttore con radici italiane.

Tridente vola a 40 nodi

Vediamo le caratteristiche principali di Tridente. Si tratta di un motoscafo da 10,5 metri, un dayboat pensato per la crociera giornaliera sul lago e sulla costa.

Il motore elettrico ha una potenza di picco equivalente di 600 CV e una capacità della batteria di 252 kWh che permettono una velocità di crociera di 25 nodi, ma quella massima tocca i 40 nodi. Il tempo di ricarica indicato è pari a meno di un’ora.

Tridente ospita otto passeggeri seduti nella cabina di pilotaggio che può essere configurata come spazio conviviale. Su lato sociale si nota una terrazza prendisole accanto a una zona bagno con doccia e scaletta durante le soste per un tuffo e un bagno.

Fibra di carbonio, rifiniture artigianali

La dayboat è realizzata in fibra di carbonio, rifinita si dagli artigiani di Hodgdon Yachts, un costruttore navale statunitense del Maine con una storia di oltre 200 anni di passione sul tema e specialista in tender per superyacht.

Si tratta evidentemente di un prodotto di lusso, destinato ad un pubblico alto spendente in cui il differenziale di prezzo per la scelta del sistema di propulsione elettrica non è così rilevante. Clienti che trascorrono la villeggiatura in località rinomate e dotate dei servizi di ricarica fast, in particolare pensiamo alla Costa Azzurra, alla Riviera Ligure ai grandi laghi italiani dove i cugini di Vita ovvero Aqua superpower hanno installato stazioni di ricarica che permettono la ricarica veloce.

Vediamo le dichiarazioni contenute in una nota stampa: “Vita Power e Maserati condividono la stessa visione per la mobilità del futuro senza compromessi su prestazioni ed eleganza. Vita Power è una società di tecnologia marina fondata per ridurre l’impatto sull’ambiente marino sviluppando un ecosistema elettrico e integrato. Con sistemi di propulsione elettrica ad alte prestazioni e imbarcazioni completamente elettriche per applicazioni ricreative e commerciali, supportati da un’infrastruttura marina dedicata di ricarica rapida“.

