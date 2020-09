Total e PSA/Opel lanciano ACC, colosso franco-tedesco delle batterie

Nasce ACC, una delle più rilevanti iniziative per la produzione di batterie auto “made in Europe”. L’hanno lanciata PSA/Opel e Total/Saft firmando un accordo di cooperazione e sviluppo. Al vertice di ACC sono stati nominati Yann Vincent, direttore generale e Ghislain Lescuyer, presidente del consiglio di amministrazione.

ACC, due Gigafactories per l’Europa

Il progetto era stato annunciato in gennaio. Con questa joint venture, i partner creano un player globale per le batterie ad alte prestazioni che arriverà sul mercato dal 2023. Total/Saft porterà la sua esperienza nella ricerca, sviluppo e industrializzazione, e Groupe PSA la sua conoscenza del mercato automobilistico e la sua esperienza nella produzione su larga scala. Il centro di ricerca e sviluppo di Bordeaux e il sito pilota di Nersac in Francia sono già in fase di avvio. Al termine di questa fase di ricerca e sviluppo, partirà la produzione in serie in due “GigaFactories”, a Douvrin in Francia e a Kaiserslautern in Germania.

Fornirà 48 GWh all’anno nel 2030

Nelle intenzioni dei promotori, ACC dovrà essere protagonista di un salto tecnologico nell’accumulo di energia per autotrazione, fornendo performance, autonomia, tempi di ricarica e sostenibilità migliori rispetto a quelle attuali. Su un mercato europeo stimato a toccare i 400 GWh nel 2030 (15 volte in più rispetto ad oggi) , ACC si presenta con una capacità produttiva iniziale di 8 GWh annui, scalabile fino a 48 GWh nel 2030. Ciò equivarrebbe dunque al 10% circa del totale europeo e corrisponderebbe alla produzione di circa 1 milione di autovetture. Darebbe quindi un notevole contributo alla strategia europea per presidiare il settore dell’auto elettrica, garantendo gli approvvigionamenti ai produttori del Continente.

Il progetto ACC “strategico” per l’Europa

Il progetto sarà cofinanziato dai governi francese e tedesco per 1,3 miliardi di euro, in accordo con le istituzioni europee che lo inseriranno nel progetto IPCEI per lo sviluppo del cosiddetto “Airbus delle batterie”. Ne è quindi stata riconosciuta la valenza strategica per la la transizione energetica della mobilità nell’Ue. L’intero progetto richiederà oltre 5 miliardi di euro di investimenti.

Carlos Tavares, presidente del consiglio di amministrazione di Groupe PSA, ha dichiarato: «La costruzione di un consorzio europeo per la costruzione di batterie che stavamo invocando da tempo è ora una realtà». «Pone Groupe PSA _ ha aggiunto _ in una posizione di vantaggio competitivo in un contesto di crescita delle vendite di veicoli elettrici».

PSA-Total: ACC nasce per innovare

Per Patrick Pouyanné, presidente e direttore generale di Total «la creazione di ACC interpreta l’impegno di Total a rispondere alla sfida del cambiamento climatico e a svilupparsi come Gruppo multienergetico, continuando a fornire ai nostri clienti energia sicura, economica e pulita».

«In Europa, abbiamo le competenze per sviluppare le migliori tecnologie e differenziarci dalla concorrenza asiatica» ha aggiunto Ghislain Lescuyer, presidente del consiglio di amministrazione di ACC.

Resta da vedere se e come il progetto sarà allargato a FCA che sta trattando le nozze con Groupe PSA (leggi).

LEGGI ANCHE: Decolla Battery Alliance, l’Ue scommette sulle batterie del futuro