TEST – Nerva EXE, il maxi scooter è anche elettrico

Chi lo dice che un maxi scooter non possa essere elettrico? Il Nerva EXE è diverso dai normali veicoli zero emissione: è più grande e ha batterie LFP. Caratteristiche, pregi e difetti nel nostro test.

Il Nerva EXE non è una novità assoluta, ma debutta in questi giorni in Italia e noi l’abbiamo provato in anteprima. In occasione della presentazione abbiamo avuto l’opportunità di guidarlo per diversi chilometri.

Come è fatto?

Lo scooter spagnolo, ha alcune caratteristiche che lo differenziano parecchio dalla concorrenza. Innanzitutto le dimensioni: è decisamente più ampio nelle forme della maggior parte degli scooter urbani. Il che significa più confort, più protezione e una maggior capacità di carico. Sotto alla sella ci stanno comodamente un casco integrale e un jet o un piccolo zaino.

L’EXE è costruito intorno a un telaio in tubolari d’acciaio, con la batteria alloggiata sotto al pianale, per abbassare il più possibile il baricentro. Ha un motore brushless con una potenza nominale di 9 kW, circa 12 cavalli con una potenza di picco di 12 kW, poco più di 16,3 CV. Ha una coppia di 48 Nm e raggiunge una velocità massima di 125 km/h.

Le ruote sono da 15” all’anteriore anteriore e 14” al posteriore con pneumatici 120/70 e 140/70. I freni sono a disco con sistema di frenata combinata CBS.

La batteria, cuore LFP del Nerva EXE

La batteria è un’altro elemento originale di questo scooter. L’EXE impiega un particolare tipo di batteria al litio: una batteria Litio Ferro Fosfato (LFP). Una chimica che ovviamente offre vantaggi e svantaggi. Infatti ha una densità energetica inferiore, ma in compenso è più stabile e mantiene buone performance anche dopo centinaia di cicli di ricarica. Il vantaggio più consistente però è quello di costare sensibilmente meno rispetto agli altri tipi di batterie. A produrle per Nerva è Byd, gigante dell’elettromobilità che è anche tra gli investitori di peso del progetto.

Tornando all’EXE, ha due batterie da 2,88 kWh per un totale di 5,76 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 150 km in modalità ECO, 115 in Normal e 75 in Sport. L’EXE è dotato di un caricabatterie da 1,8 kW e la ricarica si effettua con cavo Shuko tipo 2. Servono circa quattro ore per arrivare al 100% e poco più di tre per l’80%.

Dotazioni e dettagli

Belli e attuali i fari a LED sia all’anteriore che al posteriore, mentre più antiquati i dettagli in plancia dove troviamo una strumentazione con indicatori analogici di velocità e kW e al centro un display TFT che mostra lo stato della batteria e scarse informazioni. Nel retro scudo manca un vano porta oggetti, mentre è presente una presa USB.

Confort e prestazioni

Saliti in sella si nota una posizione di guida molto comoda, merito ovviamente anche della sella ampia. Io sono alto 170 cm e ho spazio in abbondanza per le gambe. Anche persone ben più altre non avrebbero alcun problema.

Anche in marcia l’EXE risulta confortevole. Le sospensioni sono piuttosto dure, ma assorbono comunque bene le imperfezioni dell’asfalto. Le doti dinamiche non sono male e, compatibilmente con i suoi 202 kg, il Nerva è piuttosto agile. Merito, come anticipavamo, de baricentro basso.

Parlando dell’erogazione, sono abbastanza percepibili le differenze tra le modalità di guida, soprattutto tra la sport e le altre due. Sport infatti eroga il massimo della potenza e il massimo della coppia, mentre in normal e in eco abbiamo rispettivamente il 70% e il 60% della potenza e l’80 e il 70% della coppia. Oltre a questi tre mode c’è anche la retromarcia, sempre una comoda opzione.

Prezzi e disponibilità

Nerva EXE arriva in Italia a Luglio e viene proposto con due modalità di acquisto. Lo si può comprare completo di tutto, scooter e batteria a 7.940 Euro, oppure si può acquistare solo lo scooter a 5.140 Euro e noleggiare le batterie per 5 anni al prezzo di 53,80 al mese.

