In autostrada a 16 anni? Con la moto elettrica da 11 kW ora si può

Guidare una moto a 16 anni in autostrada? Perché no. Basta che sia elettrica. A mettere il sigillo a quella che, di fatto, è una piccola grande rivoluzione è una recente circolare interpretativa del Ministero dell’Interno (Prot. 300/STRAD/1/0000014520.U/2021), che chiarisce e legittima alcuni passaggi del Nuovo Codice della Strada in vigore dallo scorso novembre.

Le ultime modifiche al Codice, svecchiato dopo 30 anni, hanno infatti, per la prima volta, interessato i veicoli elettrici. In particolare si è data la possibilità a moto a zero emissioni con potenza uguale o superiore a 11 kW il libero accesso a strade extraurbane principali (tangenziali, superstrade) e autostrade.

Sedicenni in autostrada con moto da 11 kW

Una novità importante, che, però, tra le pieghe normative ha lasciato alcune zone d’ombra. Una in particolare. Seguendo i nuovi criteri, infatti, anche i possessori di patente A1 (che si può prendere già a 16 anni) sarebbero autorizzati ad accedere in autostrada in sella ad una moto elettrica.

Perché? Perché con la patente di categoria A1 si possono guidare motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, con potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. Ergo: anche un neopatentato di 16 anni che ha una moto elettrica da esattamente 11 kW può accedere alle strade a scorrimento veloce.

La Circolare del Viminale ha chiarito questo concetto:

«Nell’insieme dei mezzi a due ruote cui è vietato circolare sulle strade extraurbane sono inseriti i mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 kW. Di conseguenza, solo i veicoli elettrici a due ruote con potenza uguale o superiore a 11 kW potranno circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

La modifica normativa consente, implicitamente, la circolazione sulle strade suindicate anche ai titolari di patente di categoria A1 (quindi anche i sedicenni) che guidano un veicolo con potenza uguale a 11 kW ».

Una beffa per i 125 a scoppio

L’interpretazione ministeriale ha ovviamente aperto un dibattito sull’argomento. Perché, di fatto, i possessori di una moto 125cc si sentono penalizzati. Per i mezzi endotermici, infatti, rimane il limite di almeno 150 cm3 per entrare in autostrada, anche se molte moto 125 hanno una potenza massima di 11 kW, come richiesto dalla norma per le elettriche.

Una beffa per i possessori di moto a combustione, insomma, per i quali da anni si chiede che possano entrare in autostrada anche con cilindrata 125. Richiesta sempre rispedita al mittente.

Un caso di “disparità”, se vogliamo, alimentato anche dal fatto che, sempre secondo le nuove normative, eventuali futuri sidecar elettrici potranno andare in autostrada con potenze di 4kW. Praticamente quelle di un scooter cinquantino…

Sicurezza e… opportunità di mercato

Al di là delle pretese più o meno legittime dei diretti interessati, è anche il tema della sicurezza a tenere banco. I rischi per un neopatentato sedicenne in sella ad una moto elettrica potente sono già alti di per sé; su strade a scorrimento veloce aumentano notevolmente.

Anche se, va detto, moto elettriche da 11 kW o più sono già ben strutturate e avanzate (in più non sono molte sul mercato), a differenza dei normali scooter o “scooteroni”, molto più ricercati dai giovanissimi, che invece si assestano intorno ai 4-6 kW.

Questa svolta a vantaggio della mobilità elettrica può anche aprire nuove prospettive di “mercato” nel settore. Le aperture ministeriali potrebbero infatti spingere i produttori ad investire maggiormente nel campo delle moto a zero emissioni di una certa potenza, magari rendendole più adatte e fruibili anche dai giovani patentati.

