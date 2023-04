Tariffe di ricarica, che cosa si prevede? È la domanda di Gianluca, rimasto spiazzato dagli ultimi aumenti nelle colonnine pubbliche. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Tariffe di ricarica: l’abbonamento non mi conviene, ricarico spesso a casa…

“Premetto che ho una Dacia Spring con cui non faccio molti chilometri e che normalmente mi ricarico con impianto fotovoltaico. Ciò non avviene tra metà Novembre e metà Gennaio. L’auto la ho da metà Dicembre. Non faccio nessun abbonamento flat per mancanza di convenienza e utilizzo (per ora l’ho caricata 2 volte a colonnine Enel X Way). Che cosa ne pensate del fatto che fino a poco tempo fa il costo del kWh era 0,58€, mentre ora è a 0,69€? Seguo sempre i servizi sul canale YouTube di Vaielettrico. E mi ricordo vari servizi di fine 2022 dove si parlava della tariffa a kWh che, dato il momento particolare, era destinata a scendere, ma a quanto pare avviene il contrario. Avete previsioni rispetto alle tariffe a consumo da parte dei gestori che, a quanto pare, stanno aumentando in maniera significativa? Un cordiale saluto e grazie per tutta la vostra preziosa informazione“. Gianluca Paroni

Qual’è la situazione, che cosa può accadere

Risposta. Anche noi ci aspettavamo un ribasso, visto che il prezzo dell’energia elettrica (anche per uso domestico) continua a scendere. Vero è che gli investimenti di tutti gli operatori della ricarica sono stati ingenti e con l’attuale tasso di utilizzo delle colonnine il ritorno non c’è ancora. Ed è vero anche che i repentini aumenti di costo dalla materia prima-energia, lo scorso anno, non si sono interamente riversati sulle tariffe. Tant’è che molti automobilisti preferivano rinunciare alla ricarica domestica e rifornirsi dalla rete di ricarica pubblica. Approfittando dei vantaggiosi abbonamenti flat. Che cosa accadrà nell’immediato futuro per le ricariche a consumo? Difficile prevederlo, tante sono le variabili in campo. Diciamo che una volta ammortizzati gli investimenti in corso e con l’aumento del tasso di occupazione delle colonnine i prezzi dovrebbero cominciare a calare. Sperando che tra i vari operatori si crei una vera concorrenza.

