Bollette luce -53%: quanto spendi per fare 100 km

Bollette luce -53%: il taglio delle tariffe per chi è in regime di “maggior tutela” cambia lo scenario anche per chi ha la fortuna di ricaricare l’auto a casa.

Il taglio dei prezzi era atteso, ma l’entità stabilita dall’autorità pubblica Arera, ha sorpreso un po’ tutti. Si era parlato di una riduzione di almeno il 20%, e invece la bolletta dal 1° aprile viene più che dimezzata a 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. Esultano le associazioni dei consumatori, che vedono un 2023 su livelli quasi normali, dopo l’anno orribile 2022. Assoutenti spiega che “il fortissimo calo delle tariffe deciso da Arera determinerà rispetto ai prezzi attuali un risparmio record su base annua pari a 793 euro a famiglia. La bolletta media della luce sul mercato tutelato, per una famiglia tipo che consuma 2.700 kWh di energia/anno, scende dagli attuali 1.434 euro annui a 641 euro. Avvicinandosi ai livelli pre-crisi. Ma occorre considerare il ritorno degli oneri di sistema che, stando ai dati diffusi da Arera, peseranno allo stato attuale per circa 82 euro a bolletta“.

Con la 500e te la cavi con 3,08 euro, con il Model Y arrivi a 3,72

È ovvio che lo “sconto” deciso da Arera non vale per chi ha scelto il mercato libero. Ma avrà comunque un’influenza decisiva anche sui nuovi contratti che si stipuleranno da oggi in poi con questa formula. Ma quanto spende dunque un automobilista elettrico in maggior tutela ricaricando a casa? Il calcolo si fa di solito sull’energia necessaria per percorrere 100 km. E qui ve lo proponiamo per i 10 modelli a più venduti in Italia nei primi due mesi del 2023. Ma ognuno può farlo facilmente sulla sua auto consultando il nostro Listino Interattivo. Abbiamo preso in considerazione le versioni più “virtuose” di questi modelli, ma il conto non aumenterebbe più di tanto. Si va dai 3,08 euro della 500e a poco più di 4 euro. È vero che si tratta di consumi omologati, che nella guida reale sono attendibili solo se viaggi in città e dintorni. E che a casa si ricarica a bassa potenza (di solito di notte) e occorrono molte ore. Ma, tornata la normalità, è dura trovare modelli a benzina che ti facciano spendere queste cifre.