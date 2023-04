La mappa delle ricariche in autostrada

La nostra mappa delle ricariche in autostrada, per pianificare i viaggi anche in vista della stagione estiva: dove sono, con quante colonnine e quali potenze. Come sempre contiamo sulle vostre segnalazioni per essere aggiornati e precisi.

La mappa delle ricariche: 105 stazioni, clicca e scopri

– In verde le stazioni già attive, in giallo quelle in via di attivazione, in rosso quelle pianificate per il futuro.

Andiamo verso la prima estate in cui chi viaggia in Italia disporrà di una rete di ricarica autostradale degna di questo nome. 105 stazioni sono già attive (più di metà sono Free to X, sulla rete di Autostrade per l’Italia), altre sono in attesa di allaccio o in fase di ultimazione. Ecco perché, per pianificare al meglio i viaggi, abbiamo voluto offrivi una fotografia della situazione che verrà man mano aggiornata con le nuove aperture. Uno strumento in più rispetto alle app che si usano comunemente, magari per impostare una strategia di viaggio a tavolino (con le soste per un panino). Sulla mappa indichiamo: – 156 stazioni di ricarica totali

– 105 stazioni attive con 238 colonnine (evidenziate dall’icona verde)

– 22 stazioni indicate in attivazione tra aprile e giugno 2023 (icona gialla)

– 29 pianificate (icona rossa).

Come trovarle, con ricerca per regione, autostrada, operatore…

Allego, ASTM – SB e-mobility, Autostrada del Brennero, BeCharge, Blitz Power, Enel X, Free To X, Galdieri Energy, Ionity, Tesla. Quasi tutte sono accessibili con le normali app o card interoperabilità dei principali circuiti, ma in alcuni casi paghi sul posto con normale carta di credito. Il prezzo dipende da quanto fissato con il vostro operatore o, in alcuni casi (come in Liguria in A10), da tariffe fissate in loco. Ecco come interagire con la mappa: Gli operatori che gestiscono le stazioni sono:Quasi tutte sono accessibili con le normali app o card interoperabilità dei principali circuiti, ma in alcuni casi paghi sul posto con normale carta di credito. Il prezzo dipende da quanto fissato con il vostro operatore o, in alcuni casi (in), da tariffe fissate in loco. Ecco come interagire con la mappa:

– Cliccare sul nome della stazione per visualizzare la posizione, l’operatore, il numero e il tipo di colonnine (o lo status dell’attivazione)

– Filtrare i risultati per autostrada (ad esempio A1, A22 ecc)., regione o operatore

– Selezionare una stazione facendo zoom sulla mappa, per visualizzare recensioni e foto su Google Maps. E con Google Maps potete impostare il tragitto per la stazione scelta.

