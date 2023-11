Tagliando troppo caro per un’elettrica, una Volkswagen ID.3? Massimo ci invia copia della fattura e riassume in tre punti le sue perplessità. Rivolgendosi poi a un altro lettore, Fabrizio, che a sua volta si era lagnato del costo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Tagliando troppo caro; 465 euro a 23 mila km per la mia ID.3

“Quando ho visto la spesa e il trattamento che hanno riservato a mia moglie al ritiro della sua ID.3 dall’officina, ho capito perché la Volkswagen non riesce a vendere veicoli elettrici.

1) € 465,00 per un tagliando a poco meno di km 23.000 mi sembrano eccessivi. Anche togliendo l’importo per l’autovettura sostitutiva (€ 45,00 …) la spesa che ho sostenuto è ben più alta di quello che mi aspettassi. Ma non si diceva che i costi di manutenzione per le autovetture elettriche fossero irrisori?

2) Era programmato anche un aggiornamento software. oltre al tagliando. Per farlo era stato richiesto di presentarsi con l’auto con una carica di batteria non superiore al 25%. L’auto è stata consegnata al concessionario quindi con una carica residua di 50 km. Al ritiro, il giorno successivo, mia moglie ha avuto una bella sorpresa; la carica residua da “indovinometro” dava 20 km. Ma è possibile riconsegnare una vettura con un residuo chilometrico così basso tale da non consentire neanche di raggiungere la nostra abitazione a circa 20 km di distanza? Non pretendevo il “pieno”, ma almeno riportare la stessa capacità residua di quando era stata consegnata, era il minimo…“.

E alla fine ci hanno pure chiesto una recensione…

3) “Come indicato nella fattura, il responsabile dell’officina ha evidenziato la necessità di sostituire al più presto tutti e 4 i pneumatici. In effetti risultano parecchio consumati e fuori legge. Come dicevo, l’auto ha percorso poco meno di 23.000 km e da novembre ad aprile ho utilizzato quelli invernali, pertanto la percorrenza è circa al 50% tra estate e inverno. Ma è possibile che quelli estivi forniti da Volkswagen dopo 10.000/12.000 km siano da sostituire? Il mio gommista ritiene che me ne abbiano rifilati usati all’acquisto, ma questa è un’altra storia. Quindi Fabrizio, fammi sapere quale concessionario ti ha fatto un preventivo da € 300. La prossima volta porterò anch’io la mia auto a fare il tagliando, visto che siamo obbligati a rivolgerci al brand produttore. P.S. Al termine della consegna è stato richiesto a mia moglie di mettere una recensione per il servizio con 5 stelle ...“. Massimo Premazzi

Risposta. Stanno arrivando diverse lamentele sul costo dei tagliandi, che ci si aspetta molto contenuti per le auto elettriche. A questo punto la cosa più logica è consigliare anche per la manutenzione di chiedere un preventivo, per poterlo poi confrontare con quel che dichiarano le Case. Per quel che riguarda Volkswagen, per esempio, sul sito ufficiale sono indicate le varie scadenze e le operazioni da effettuare. Vorremmo però soffermarci sull’ultima parte del messaggio di Massimo, ovvero l’usura prematura degli pneumatici. Su questo i lettori ci riportano indicazioni discordanti. È ovvio che il degrado dipende da mille fattori, tra cui lo stile e le condizioni di guida di ciascuno. Ci piacerebbe però raccogliere dati anche su questo aspetto, per potere poi dare indicazioni più precise.