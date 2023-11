Tagliando di 300 euro per una ID.3: il prezzo è giusto?

Tagliando di 300 euro per una Volkswagen ID.3 dopo 35 mila km: visti gli interventi da fare, Fabrizio, un lettore, chiede se il prezzo è equo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tagliando di 300 euro per il filtro aria per i pollini e il liquido impianti freni: ci può stare?

“Premessa: guido veicoli elettrici da più di tre anni e ne sono pienamente soddisfatto, anche perché ho possibilità di ricaricare a casa. Ho una Volkswagen ID.3, ultimamente ho fatto anche gli aggiornamenti. Qualche giorno fa l’auto a 35 mila km ha segnalato l’avviso di manutenzione: ho contattato la concessionaria per un appuntamento e chiesto in che cosa consisteva. Mi hanno gentilmente risposto che avrebbero cambiato il filtro aria per pollini e anche il liquido impianto freni, con costo di circa 300 euro. In 30 anni di guida con termica non ho quasi mai cambiato il liquido dell’impianto frenante. E, presupponendo che l’impianto di una termica viene usato molto di più per il semplice fatto che non ha il sistema di rigenerazione, mi chiedo se questa manutenzione sia solo semplice SPECULAZIONE! Penso che concessionarie, officine e case produttrici con le auto elettriche non hanno più superprofitti che avrebbero con le termiche. Ciò detto, condivido il pensiero di un vs lettore: fino a quando ci sarà la maggioranza di veicoli termici, noi “elettrici” non avremo accise sul consumo di energia. Grazie per il vostro lavoro di tenerci sempre aggiornati“. Fabrizio

Risposta. Sul sito ufficiale della manutenzione periodica Volkswagen i due interventi citati da Fabrizio sono segnalati dopo 2 anni o 30 mila km. Includendo appunto sostituzione filtro antipolvere e antipolline e cambio liquido freni, “oltre a ispezione per verificare con precisione il funzionamento dell’elettronica di bordo”. Elettronica che, come sappiamo, in passato ha creato qualche grattacapo alla ID.3 prima serie. Quanto ai prezzi, la Volkswagen propone dei pacchetti con costi agevolati nel programma We Care. Sul sito non abbiamo trovati i prezzi del singolo tagliando, ma siamo certi che altri lettori che guidano la ID.3 ci verranno in aiuto con le loro testimonianze.