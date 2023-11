Influencer anti-elettrico: Gigi sbatte su Armaroli

Influencer anti-elettrico: basta scrivere cose terribile delle auto a batterie e i clic sui social volano. Ci si cimenta anche tale Gigi Podda, su Linkedin. Ma a volte…

Influencer anti elettrico: i conti di Gigi su mucche e batterie…

Gigi è un nemico giurato dell’elettrico e di Tesla in particolare. Scrive post in difesa delle mucche (la zootecnia, si sa, ha un carico di emissioni importante). E contrattacca sostenendo che il problema, piuttosto, sono le batterie delle EV. Produrre quelle di Tesla, in particolare, richiederebbero una quantità esorbitante di metalli e di tonnellate di roccia da lavorare. Confrontando tutto questo con i consumi di gasolio in una giornata di lavoro di 12 ore di una macchina movimento terra come il Caterpillar 994A (???). Insomma, le mele con le pere. Ignorando che è ormai assodato che nell’intero ciclo di vita le auto elettriche sono comunque più sostenibili. Eppure all’ineffabile Gigi non mancano i clic e gli applausi, come all’ultimo post: “Servono 60 kg di batterie per immagazzinare l’equivalente dell’energia di 1 kg di idrocarburi. Ma servono almeno 100 kg di materiali da estrarre e lavorare per ottenere 1 kg di batteria“.

Armaroli lo affonda: “Studi la chimica, la aiuterebbe a capire…”

C’è chi ha applaudito. E chi invece ha tirato le orecchie al buon Gigi, studiando queste cose da decenni ed essendo un punto di riferimento della comunità scientifica, come Nicola Armaroli. Che, peraltro, è stato inserito proprio da LinkedIn assieme ad altri 4 esperti tra le Top Voices Ambiente 2023. Ecco come affonda il povero Podda: ” Tirate le somme..Faccia due conti anche lei. Quando fa 50 litri di benzina (=45 kg di liquido che arriva da un altro continente) dopo una settimana il serbatoio è vuoto, quella roba è sparita nel nulla? Dopo 200mila km la sua macchina ha consumato una quantità di benzina pari a 8 volte il suo peso. E scaricato in atmosfera CO2 pari a quasi 25 volte il suo peso, che non verrà MAI recuperata. Il pieno di metalli per la batteria lo si fa una volta. Il litio della batteria può essere riciclato e usato dalle prossime generazioni: si estrae solo una volta. La benzina che usa lei è sua e basta. Faccia due conti e mediti. La chimica è una disciplina che aiuta a capire“.

