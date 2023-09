Da Napoli a Capo Nord con la Zoe: Paride raconta il suo super-viaggio, percorrendo addirittura 13 mila km con la citycar Renault. Il tutto in 23 giorni. Un’altra avventura elettrica dopo quella che Pietro ha condiviso pochi giorni fa.

di di Paride Odierna

“I n agosto dal 3 al 26 ho fatto un viaggio da Napoli a Capo Nord con la mia Zoe ZE 50 con ricarica in DC. Dopo mesi di pianificazione con ABRP e chargEV per trovare colonnine gratis. Quasi 13.000 km fatti in 23 giorni “ .

Da Napoli a Capo Nord: Ionity e i Supercharger Tesla li trovi ovunque

“ Girare in Italia e il resto d’Europa in elettrico è una favola. Zero emissioni. Consumi bassissimi e, soprattutto, prezzi molto inferiori rispetto al diesel o petrolio. Grazie anche alla rete di ricarica di Ionity e Tesla, che sono capillari. E soprattutto i Supercharger Tesla, che da Umea fino a CapoNord era ovunque. Più o meno una media di 3/4 ricariche al giorno. Preciso che è una media… qualche giorno due, altri tre, altri quattro. Si può vedere dal grafico che qualche giorno ho percorso circa 1.000 km e altri di meno. Comunque le ricariche non hanno mai superato il 90%. La maggior parte con la flat Belectric500 di BeCharge su colonnine IONITY. Una media di 40 minuti a stop che ovviamente erano comunque stop obbligati (colazione, pranzo, wc, caffè… ) “ .

Che app ho usato (con quali problemi), dove ho dormito…

“ Una media di 150/250 km a tappa che in Scandinavia ci vuole, almeno per me che sono 60enne 🤣, dove le distanze sono enormi e la velocità è limitata a 70. ABRP e OBD assolutamente necessari e, a parte le litigate con ABRP per non fargli selezione gli oscuri e impossibili da usare provider scandinavi, un’ abbinata perfetta. Per raccontare il viaggio ci vorrebbero giorni … Comunque riassumendo, l’ho pianificato per mesi… Posti dove fermarmi per la notte quando non dormivo in hotel: app Park4Night. Nove Hotel in tutto e quattro campeggi.. Per il resto in aree di sosta attrezzate con servizi ( in Scandinavia le si trovano ovunque ). Un’esperienza indimenticabile e che rifarei volentieri con la Zoe, anzi sto già pianificando il prossimo viaggio… Forse non saranno 13.000 km …ma vedremo “ . Paride Odierna