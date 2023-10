Stellantis più forte in Cina con il 20% di Leapmotor

Stellantis più forte in Cina, acquistando per 1,5 miliardi di euro il 20% di Leapmotor. Il gruppo guiderà una joint-venture che gestirà l’export Leapmotor.

Nella joint venture per l’export di Leapmotor, Stellantis avrà il 51%, contro il 49% del partner cinese. È la prima partnership globale nel settore dei veicoli elettrici tra una casa auto tra le più importanti al mondo e un produttore cinese specializzato in veicoli a batteria. Altri produttori europei hanno stretto accordi con aziende cinesi, ma per attività concentrate sul mercato locale. Leapmotor opera in particolare sul mercato di fascia medio-alta, il segmento più importante e in più rapida crescita in Cina e ha consegnato circa 111.000 auto nel 2022. Diventando così il primo produttore specializzato in questa parte di mercato. Nei prossimi tre anni, il piano di prodotti di Leapmotor andrà a coprire l’intera gamma dei segmenti, da A a E. basandosi su un’esclusiva architettura tecnica con tre piattaforme altamente scalabili con propulsori BEV e Range Extender per EV.

Prima azienda a usare la tecnologia Cell-to Chassis su larga scala

Leapmotor è stata la prima azienda al mondo di veicoli elettrici a implementare la tecnologia Cell-to-Chassis su larga scala. “La nuova architettura elettronica Leap 3.0 a controllo centralizzato Four-Leaf Clover consente la massima efficienza tra i componenti principali dei veicoli elettrici intelligenti”, si legge in una nota. “Il modello di integrazione verticale dell’azienda massimizza la scalabilità, consentendo a Leapmotor di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti“. La partnership mira a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il più grande mercato del mondo. Sfruttando al contempo la presenza commerciale di Stellantis sul piano internazionale per accelerare le vendite in altre regioni, a partire dall’Europa. Stellantis intende sfruttare l’ecosistema EV di Leapmotor in Cina, ritenuto innovativo ed efficiente in termini di costi. Per contribuire a raggiungere gli obiettivi chiave di elettrificazione fissati nel Dare Forward 2030. La joint venture inizierà le consegne nella seconda metà del 2024.

