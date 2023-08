Arriva la Panda E, nuvole nere sulla Spring

Arriva la Panda E, l’elettrica primo prezzo della Fiat, data ormai per certa nel 2024. Ma potrebbe presto uscire di scena un’altra piccola, la Dacia Spring.

Arriva la Panda E, molto meno costosa della 500 elettrica

Continuano ad uscire notizie sulla versione elettrica della Panda. Sarà il quarto modello delle piccole Fiat a batterie, dopo la 500e, la 600e e la Topolino, quest’ultime svelata a fine maggio. Le voci parlano di un modello con un motore da 100 Cv di potenza e due batterie disponibili. Una in grado di assicurare 300 km di autonomia, un’altra (da 50 kWh) con un range fino a 400 km e ricarica rapida fino a 100 kW. La versione più economica dovrebbe avere un prezzo al di sotto dei 25 mila euro e avvicinare quindi, con gli incentivi, la soglia psicologica dei 20 mila. Andando a colpire una clientela ben diversa dalla 500e, auto più pretenziosa con un listino che parte da 29.950 euro. A differenza del Cinquino, progettato e costruito a Torino, la Panda E sarò una creatura nata dalle sinergie Stellantis. A partire dalla base tecnica, la piattaforma Smart Cars, che è una semplificazione della CMP già in uso per Peugeot e Citroen. E che la Panda E condividerà con la nuova C3 elettrica.

La piccola Dacia azzoppata nel primo mercato, la Francia

Dalla Francia arrivano invece notizie allarmanti sull’unica elettrica low-cost oggi a listino, la Dacia Spring (gruppo Renault). A due anni dal lancio la Spring ha superato le 100 mila auto vendute, 27 mila delle quali immatricolate nel primo semestre 2023. Questo grazie soprattutto al mercato francese, su cui si sta abbattendo però una nuova normativa che cambia le carte in tavola sul fronte degli incentivi. Dal 2024 il bonus sarà concesso sulla base di un eco-punteggio calcolato tenendo conto di una serie di parametri. Si va dall’origine dei materiali principali e della batteria al tipo di energia utilizzata nei siti produttivi e per il trasporto. Un meccanismo che, secondo i media francesi, ha un unico vero obbiettivo: il made in Cina. E che potrebbe addirittura mettere in gioco il futuro della Spring, che è prodotta proprio in Cina, a Shiyan, sul mercato europeo. Al momento questa Dacia è l’unica elettrica ad avere in Italia un prezzo inferiore ai 20 mila euro: si parte da 21.450, ma con l’incentivo statale si scende a 18.450.