Stellantis con Aramco: eFuel ok per noi

Stellantis con Aramco, il colosso saudita del petrolio, punta sugli eFuel e annuncia l’esito positivo dei test effettuati presso i propri centri di ricerca.

Stellantis con Aramco: “Utilizzabili per 28 milioni di veicoli europei in circolazione”

La sperimentazione congiunta ha concluso che 24 famiglie di motori di veicoli europei Stellantis venduti a partire dal 2014 sono pronte per l’utilizzo di eFuel ‘drop-in‘ avanzati. Stiamo parlando di 28 milioni di mezzi già in circolazione, che potrebbero passare agli eFuel “senza necessità di alcuna modifica al gruppo propulsore“. I test, informa una nota, sono stati condotti utilizzando eFuel sostitutivi forniti da Aramco. L’eFuel, ritenuto dai due partner “a basse emissioni di carbonio” è un combustibile sintetico ottenuto facendo reagire la CO 2. CO 2 c atturata direttamente dall’atmosfera o da un impianto industriale, con l’idrogeno rinnovabile. L’eFuel a basse emissioni di carbonio, secondo Stellantis, è potenzialmente in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica dei veicoli a combustione interna del 70% almeno. Il dato è riferito all’intero ciclo di vita, rispetto ai carburanti convenzionali. Non si fa riferimento nella nota alle emissioni di polveri e altre sostanze nocive.

“Soluzione complementare all’elettrico, valida soprattutto per le auto già esistenti”

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, spiega: “La nostra priorità è fornire una mobilità a emissioni zero per tutti, con particolare attenzione all’elettrificazione. Mentre la nostra collaborazione con Aramco costituisce un passo importante e complementare in questo percorso per la flotta di veicoli circolanti. Stiamo esplorando tutte le soluzioni per rafforzare l’ambiziosa strategia di diventare un’Azienda capace di raggiungere il traguardo di zero emissioni entro il 2038. Gli eFuel sostitutivi ‘drop-in’ possono avere un impatto massiccio e pressoché immediato sulla riduzione delle emissioni di CO 2 della flotta di veicoli esistente. Offrendo ai clienti un’opzione facile ed economicamente vantaggiosa per ridurre la loro impronta di carbonio. Semplice come la scelta di una pompa di carburante diversa alla stazione di servizio, senza dover apportare modifiche ai propri veicoli”.

DIVERSO PARERE – Gli eFuel: che cosa sono e perché non saranno la soluzione