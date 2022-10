Leapmotor T03, cinesina da 25.990€

Leapmotor T03: arriva in Europa la citycar cinese che può far concorrenza a 500e, Twingo ecc. In Francia c’è già il prezzo 25.990 euro, meno gli incentivi statali.

Leapmotor T03, 300 km di autonomia con batteria 41 kWh

Questa non è un’auto essenziale come la Dacia Spring (anch’essa fabbricata in Cina): la T03 è una citycar a 5 porte con motore da 109 Cv et 158 Nm di coppia. Ce ne siamo occupati spesso per la sua somiglianza un po’ troppo sfrontata con la Panda e il suo arrivo in Europa era annunciato da tempo. Ma adesso c’è anche l’aspetto più interessante, il prezzo, per ora comunicato per la Francia (ma in Italia non si potrà discostare molto): 25.990 euro, meno incentivi. Meno della 500e, che è leader indiscussa nelle citycar elettriche, e un po’ più della Twingo, che però ha una batteria e un’autonomia decisamente più contenute. Ovvero 22 kWh e 190 km contro i 41,3 kWh e i 300 km della cinesina. Che peraltro, come la 500e, si carica anche in corrente continua (fino a 44 kW), portando la batteria dal 30 all’80% in 36 minuti. Velocità massima: 140 km/h, più del massimo consentito sulle nostre autostrade.

Dopo la MG4 un altro segnale: le cinesi attaccano sul prezzo

Le dimensioni? Molto vicine a quelle della 500e: è lunga 362 cm. (uno in meno della piccola Fiat, alta 157 e larga 165. E anche le dotazioni interne sono tutt’altro che misere: ci sono il Sistema di Riconoscimento Vocale Iflytek e l’ormai inevitabile schermo centrale touch da 10,1 pollici. Più l’app per la gestione da remoto del clima e il parcheggio automatico. Assetto di guida regolabile su tre livelli a seconda delle esigenze di consumo. I colleghi francesi che hanno già potuto provare la T03 ne dicono gran bene. E comunque questa Leapmotor rappresenta il secondo segnale che l’industria automotive cinese in pochi giorni lancia all’Europa. Dopo una prima ondata di Suv abbastanza costosi, cominciano ad arrivare le elettriche primo-prezzo. Per la MG4 è stato appena annunciato un prezzo d’attacco, tra sconto e incentivi, da 22.900 euro. Un livello da citycar per un’auto dalle dimensioni della Golf. La T03, con il bonus, costerà ancora meno.

— Leggi anche: le cinesi quanto valgono (e costano)? Sotto: il primo video-test di Paolo Mariano con la MG4. E se vuoi seguirci sempre, iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it –