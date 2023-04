E-fuels, cosa sono e perchè non saranno la soluzione

Gli e-fuels non salveranno le auto a motore endotermico dal bando europeo del 2035. Quanto meno, non le salveranno tutte. Averli ammessi tra le tecnologie carbon neutral alimenta solo facili illusioni. Infatti non c’è all’orizzone nessuna innovazione che possa permettere di produrli a prezzi accettabili entro la fatidica data del 2035. E la loro combustione produce gli stessi inquinanti locali (particolato e ossidi di azoto) dei carburanti fossili. Con gravi conseguenze per gli abitanti delle aree urbane. Ce lo spiega nel dettaglio il professor Alessandro Abbotto, amico storico di Vaielettrico e autore di pubblicazioni divulgative come “Idrogeno. Tutti i colori dell’Energia” e “La mobilità elettrica, Storia, tecnologia, futuro”.

di Alessandro Abbotto∗

Il Consiglio Europeo ha adottato a fine marzo un regolamento che ha come obiettivo la drastica riduzione delle emissioni del trasporto su strada, che rappresentano la frazione più alta delle emissioni da trasporto, a loro volta responsabili da sole di circa un quarto (in alcuni paesi, come gli Stati Uniti, anche fino a un terzo) di tutte le emissioni di gas serra. Le nuove regole fissano come obiettivo la riduzione del 100% delle emissioni di CO 2 sia per le nuove auto che per i furgoni a partire dal 2035.

Su insistenza della Germania il nuovo regolamento contiene un riferimento agli e-fuels, in base al quale, anche dopo il 2035, sarà possibile l’immatricolazione di veicoli con motore a combustione interna purchè alimentati esclusivamente con carburanti CO 2 -neutri, gli e-fuels appunto.

Ma è veramente così? La risposta è sì, sono CO 2 neutri MA a un caro prezzo, come vedremo.

Per e-fuels, o electrofuels o anche powerfuels, si intende qualsiasi tecnologia che converte elettricità in un combustibile liquido del tutto simile a benzine, diesel e kerosene (power-to-liquid) o gassoso come il metano (power-to-gas).

No fonti rinnovabili, no e-fuels

Il punto di partenza è, come detto, l’elettricità che, affinché tutto il ciclo risulti climaticamente neutra, deve essere ovviamente rinnovabile. Altrimenti, già in partenza, gli e-fuels non sarebbero più climaticamente neutri. Questa è la prima obiezione.

Al momento la frazione di elettricità nel mondo prodotta da rinnovabili è poco meno del 30%. In alcuni paesi, come l’Italia, arriva fino al 42%. Da qui al 2035 la componente rinnovabile aumenterà sicuramente (l’Italia si è posta come obiettivo di arrivare al 2030 al 72%) ma sicuramente non arriverà al 100% in tempi brevi, certamente non al 2035. Quindi anche al 2035 una frazione di elettricità NON sarà rinnovabile e sarà, pertanto, responsabile di emissioni di gas serra.

L’elettricità (rinnovabile) serve per scindere, in un processo chiamato elettrolisi, l’acqua in idrogeno e ossigeno. È il cosiddetto idrogeno verde, i cui utilizzi spaziano dai trasporti, all’industria, al riscaldamento residenziale e allo stoccaggio di energia.

L’idrogeno è importante perché, combinato con molecole che contengono atomi di carbonio, producono idrocarburi, ovvero molecole formate solo da atomi di carbonio e idrogeno. Ovvero dei combustibili, gli e-fuels appunto.

E una fonte di atomi di carbonio non solo l’abbiamo in abbondanza ma addirittura la sua abbondanza rappresenta un serio problema. Quindi perché non utilizzarla? Si tratta, l’avrete capito, del biossido di carbonio, o CO 2 .

Già il chimico francese Paul Sabatier, a fine Ottocento, era riuscito, a partire da CO 2 e idrogeno (in presenza di opportuni catalizzatori, ad alte temperature e pressioni), a produrre metano (e acqua). Questo processo è utilizzato dal 2010 nella Stazione Spaziale Internazionale per convertire la CO 2 emessa dagli astronauti in acqua da bere (mentre, curiosamente, il metano viene espulso all’esterno della stazione, perché lì, a differenza della preziosissima acqua, non serve).

La lunga storia degli e-fuels è tutta tedesca

Il vero passo storico importante per produrre e-fuels risale al 1925 quando i chimici tedeschi Franz Fischer e Hans Tropsch svilupparono un processo in grado di trasformare monossido di carbonio (CO, attenzione non CO 2 ), in presenza di idrogeno e catalizzatori metallici (sempre ad alte pressioni e temperature), in idrocarburi a lunga catena, ovvero ideali per fungere da combustibili per motori a combustione interna. Il processo Fischer-Tropsch è proprio quello che si utilizza ancora oggi utilizzare per produrre i combustibili sintetici, ovvero un processo vecchio di un secolo ed estremamente costoso ed energivoro.

Il monossido di carbonio, CO, può essere ottenuto in vari modi. Ad esempio, per reazione di carbone e acqua. È quello che ha fatto la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale per fornire di combustibili i propri carri armati, sfruttando i grandi giacimenti di carbone della Ruhr e aggirando in questo modo, anche se a caro prezzo, l’impossibilità di accedere alle forniture di petrolio dall’estero. O anche il Sud Africa, sempre a partire da immensi giacimenti di carbone, per rispondere all’embargo petrolifero deciso come conseguenza del regime segregazionista dell’apartheid.

L’impresa petrolifera sudafricana Sasol ancora oggi assicura quasi un terzo dei consumi di combustibili del paese, in particolare diesel e kerosene per gli aerei, a partire da carbone o anche da gas naturale. Guarda caso tra i finanziatori degli impianti di nuova generazione della Sasol c’è il governo tedesco. Tuttavia, l’impianto principale, a Secunda, nella provincia sudafricana del Mpumalanga, è lungi dal considerarsi pulito e oggi rappresenta il sito singolo con le maggiori emissioni di CO 2 al mondo, oltre 50 milioni di tonnellate per anno.

Si fa presto a dire carbonio, il difficile è catturarlo

Ma tralasciando i paesi ricchi di carbone, l’idea principale rimane quella di utilizzare il biossido di carbonio. Il problema è, come noto, che non esistono giacimenti di CO 2 ma bisogna “catturarlo”. Prenderlo dall’aria, dove si trova in concentrazioni bassissime (per ogni milione di particelle d’aria ve ne sono solo 400 di CO 2 , come dire una sala da cinema piena di persone diluita però in una grande metropoli) – pur sufficienti per alterare l’effetto serra naturale del pianeta e provocare il surriscaldamento globale – è fuori discussione, almeno per parecchi decenni. Si può prendere laddove è più concentrata, come ad esempio dai fumi di scarico di cementifici e acciaierie. Anche qui, però, si tratta al momento di un processo costoso e con efficienze non elevate. E comunque con volumi molto limitati.

Ma poi, una volta catturata la CO 2 , bisogna combinarla con idrogeno verde per ottenere il monossido di carbonio che alimenta il processo Fischer-Tropsch. E qui si va incontro a un altro problema: oggi l’idrogeno prodotto è al 99% grigio, ovvero prodotto da fonti fossili, con emissioni annue di CO 2 che arrivano a quasi un miliardo (un miliardo!) di tonnellate.

Allo stato dell’arte il costo è 10 euro al litro

Le conclusioni, a questo punto, appaiono ovvie a tutti (tranne che, verrebbe da dire, al Consiglio Europeo). Con l’attuale tecnologia produrre combustibili sintetici è certamente possibile (la sudafricana Sasol vanta un’esperienza, ormai, di oltre 60 anni) ma a prezzi altissimi, per via delle difficoltà del processo, e con emissioni nette di CO 2 tutt’altro che nulle. Il prezzo attuale di un combustibile sintetico si aggirerebbe, alla pompa, attorno ai 10 euro al litro.

Nel 2035 SE avremo abbastanza CO 2 catturata dai fumi o dall’aria (ma è chiaramente fuori discussione che ne avremo a sufficienza per sostituire tutti i combustibili fossili oggi utilizzati nel trasporto), SE tutto l’idrogeno (oggi al 99% sporco) sarà verde, SE il processo Fischer-Tropsch, pur con un secolo di storia alle spalle, diventerà improvvisamente poco energivoro e meno sporco, SE avremo tutto questo, allora, sì, potremo usare in tutta tranquillità gli e-fuels. Oppure no?

Lo stesso inquinamento, a emissioni zero

In realtà no, perché poi, quando arrivano nella vettura, gli e-fuels sono indistinguibili, chimicamente, dai combustibili fossili e quindi fanno tutto quello che sanno fare, in particolare bruciare male producendo microparticolato e includere anche la reazione di combustione dell’azoto, presente nell’aria, per produrre i tossici ossidi di azoto.

Morale? Continueremo ad avere le città altrettanto inquinate come adesso, con una sola consolazione: la CO 2 emessa sarà uguale a quella utilizzata in partenza, ovvero sarà effettivamente ad emissioni nette nulle (sempre che si utilizzi esclusivamente idrogeno verde, elettricità rinnovabile ecc. ecc.). Come dice il Consiglio Europeo. Sì, ma a quale prezzo per le nostre città e per i nostri portafogli.

Ne valeva la pena? No, ma anche sì

Non c’è neanche bisogno di rispondere. L’ottenimento di combustibili sintetici a emissioni nette nulle sembra, di per sé, il Santo Graal, l’invenzione geniale che mancava per far tornare tutto. Ma, come abbiamo visto, non si tratta né di un’invenzione moderna, né così sostenibile come si vuole far credere. Ma, nonostante tutto, nonostante anche la sua storia costellata di momenti tra i più bui dell’umanità – dalla guerra nazista all’apartheid – questa opportunità non va del tutto scartata.

Perché, comunque, rappresenta uno dei pochi modi che avremo di produrre combustibili ad emissioni nette nulle e di utilizzarli laddove altre vie non saranno facilmente percorribili, come nel trasporto marittimo ed aereo.

Ma non certo nel trasporto leggero su strada dove, sappiamo bene tutti, esiste da anni (anzi, a rigori, dalla fine dell’Ottocento) ed è ormai completamente matura – già oggi, non nel 2035 – un’altra tecnologia che oltre ad essere a emissioni nulle non produce nulla di tossico o inquinante: il motore elettrico (a batteria o a idrogeno).

Per non parlare del ruolo di un altro combustibile che, in tutta questa storia, entra di già ma solo come co-protagonista: l’idrogeno. Che non solo può essere bruciato direttamente, producendo come scarto innocuo vapore acqueo, ma – anzi soprattutto – può essere utilizzato in una cella a combustibile per produrre elettricità, in modo rinnovabile e infinito, a partire da acqua, sole e vento.

∗Docente presso Dipartimento di Scienza dei Materiali Centro di Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR all’Università di Milano–Bicocca.

