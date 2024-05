Siemens, la ricarica è sempre più veloce

Un nuovo sistema di ricarica rapida da 400 kW, l’espansione sui mercati degli eBus ed eTruck con l’acquisizione di Heliox. Siemens Italia mostra le ultime novità nel campo della e-mobility al Next Mobility Exhibition di Milano.

Una, se non la più importante, delle leve che oggi muove le realtà aziendali operanti nel campo della e-mobility è quella di trovare soluzioni efficaci per rendere la transizione verso i veicoli elettrici sempre più accessibile e conveniente a tutti. Concetto ben chiaro soprattutto a chi si occupa di produrre ed innovare i sistemi di ricarica dei mezzi a zero emissioni.

Sul tema, da tempo, agisce anche una multinazionale di lunga tradizione come Siemens, impegnata nel campo dell’e-mobility con tutta una serie di soluzioni di ricarica ad ampio raggio, pensate per il trasporto privato e pubblico. In particolare, l’azienda punta a sviluppare sistemi che riducano il più possibile i tempi di attesa per i rifornimenti, consapevole che su questo tema si gioca molto del futuro della mobilità a zero emissioni.

Siemens è presente in questi giorni alla Next Mobility Exhibition presso la Fiera di Milano/Rho – importante vetrina internazionale sul mondo del trasporto green – con alcune novità interessanti che riguardano appunto l’ampliamento della sua offerta nel campo della ricarica rapida ad alta potenza.

Ricarica veloce fino a 400 kW

In particolare, l’azienda ha messo in mostra il nuovo dispositivo Sicharge D 400kW, ultima variante della sua colonnina di ricarica rapida per EV, con una potenza massima in corrente continua di 400 kW.

Come sottolinea Siemens presentandoci il prodotto: ”Sicharge D è in linea con gli standard, i protocolli e le norme di riferimento e può adattarsi alle esigenze di ricarica attuali e future. Con la colonnina è possibile ricaricare fino a quattro veicoli contemporaneamente con una sola connessione alla rete, ottimizzando i tempi di ricarica e garantendo risparmi economici e di spazio per i gestori dei punti di ricarica (CPO)”.

Si tratta quindi di un sistema che si adatta a diverse tipologie di utilizzo, compresa la ricarica dei veicoli in autostrada, che necessitano di tempi brevi di rifornimento ma allo stesso tempo efficaci.

Siemens fa sapere che la colonnina è dotata di schermo touchscreen multilingue, con un’interfaccia utente intuitiva, e fornisce una gestione semplice dell’erogazione.

Integrate sono anche le diverse opzioni di pagamento, come richiesto dal nuovo regolamento europeo sull’infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR).

Sono inoltre disponibili servizi su misura e assistenza continua per l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’installazione iniziale ai servizi relativi all’assistenza in loco, digitale e da remoto.

Siemens incontra Heliox per gli eBus

L’ampliamento dell’offerta di Siemens nel mercato della mobilità elettrica si estende anche al settore del trasporto pubblico locale, protagonista della seconda edizione di NME.

Per l’occasione, l’azienda ha presentato a Milano le soluzioni Heliox, azienda olandese recentemente acquisita che si occupa di ricarica rapida in corrente continua al servizio di flotte di eBus ed eTruck e di veicoli passeggeri.

Un’unione delle forze che consente a Siemens di completare il portafoglio di soluzioni di ricarica green in un settore in rapida crescita come quello trasporto pubblico locale e logistico su gomma e di estendere il proprio raggio d’azione sul mercato, soprattutto europeo e nord americano.

Siemens mira così ad ampliare ulteriormente la sua offerta di tecnologie IoT per ottimizzare l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi nelle infrastrutture di ricarica, rafforzandosi in ambito software e di digitalizzazione.

A NME Siemens ha presentato anche il sistema di gestione delle ricariche DepotFinity, basato su Cloud, che semplifica le operazioni della flotta elettrica, dalla pianificazione dell’infrastruttura alla distribuzione delle stazioni di ricarica fino all’ottimizzazione dell’uso della rete.

All’interno della sinergia, Heliox beneficerà delle capacità di industrializzazione di Siemens e della sua rete di vendita globale per aumentare la produzione e soddisfare la crescente domanda dei clienti.

