Next Mobility Exhibition, il trasporto pubblico sempre più green

Dall’8 al 10 maggio va in scena alla Fiera di Milano la seconda edizione di Next Mobility Exhibition, manifestazione dedicata alle soluzioni e tecnologie green per il trasporto urbano sostenibile.

Il mondo del trasporto pubblico sta vivendo una profonda evoluzione in chiave green. Nel cammino verso il traguardo di una mobilità sempre più sostenibile nelle nostre città, si inseriscono oggi anche tutte quelle iniziative che mirano a cercare soluzioni alternative – quanto più concrete, innovative e a basso impatto ambientale – all’auto privata.

Il dibattito è molto attuale e sarà il tema portante della seconda edizione di NME-Next Mobility Exhibition, manifestazione che andrà in scena alla Fiera di Milano dall’8 al 10 maggio.

Il trasporto pubblico sostenibile

Si tratta di una tre-giorni fieristica che metterà al centro dell’attenzione l’innovazione tecnologica di mezzi e sistemi di trasporto ‘pulito’. Una panoramica su tutti quei servizi e soluzioni che oggi, in piena transizione energetica, offrono un contributo concreto allo sviluppo della mobilità in chiave green.

Organizzata da Fiera Milano, con il supporto delle tre principali associazioni italiane di trasporto pubblico (Agens, Anav e Asstra), Next Mobility Exhibition è un’opportunità di confronto e aggiornamento sull’evoluzione del mercato di settore, sulle direzioni di sviluppo e le innovazioni negli spostamenti a più basso impatto ambientale.

Sul piatto, quindi, troviamo temi legati alle motorizzazioni alternative, alle nuove infrastrutture di rifornimento e ricarica, alle potenzialità delle applicazioni digitali e di IA, costruite intorno alle esigenze di chi viaggia. E poi ancora le soluzioni door-to-door, l’integrazione dei servizi e molti approfondimenti sulla transizione energetica.

Sistemi digitali e più integrati per il futuro

A raccontare l’innovazione dei mezzi, in fiera saranno presenti importanti costruttori di settore, come Iveco Bus, MAN Truck&Bus Italia e Otokar, ma anche allestitori, produttori di componentistica e numerose realtà che racconteranno l’evoluzione della elettronica di bordo.

Grande attenzione sarà ovviamente riservata alla presenza sempre più capillare dell’elettrico nel trasporto passeggeri, studiando l’evoluzione di nuovi mezzi (bus, tram) ma anche la diffusione delle infrastrutture di ricarica.

Un focus importante riguarderà anche la maggiore integrazione dei servizi offerti ai cittadini e la loro evoluzione in chiave moderna e digitale. Soluzioni che oggi mirano ad avvicinarsi alle esigenze di chi si muove, per facilitare loro l’uso dei mezzi di trasporto, la cui domanda è in continua crescita dopo il periodo pandemico.

Insieme a Transpotec Logitec

Ovviamente NME non sarà solo un momento espositivo ma darà molto spazio anche alla formazione, con un ricco palinsesto convegnistico cui parteciperanno anche stakeholder, realtà associative, università e rappresentanti istituzionali, tutti rientranti in uno speciale Comitato Tecnico Scentifico presieduto da Pierluigi Coppola, professore di Pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano.

Importante sottolineare che Next Mobility Exhibition andrà in scena alla Fiera di Milano in parallelo con Transpotec Logitec, appuntamento di riferimento per il settore dell’autotrasporto e della logistica. Una scelta che mette in relazione due mondi paralleli, ma che condividono molte sfide comuni sul futuro sostenibile della mobilità urbana e in particolare del trasporti di merci e persone.

