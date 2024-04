Più che una politica sanitaria e ambientale di riduzione del danno da inquinamento sembra una beffa quella della Regione Sicilia: solo 94mila euro di incentivi per l’acquisto di auto elettriche e ibride.

Serve un bando per 20 auto elettriche in una regione da 5 milioni di abitanti?

Avevamo già scritto di questo bando beffa (leggi qui) con pochissimi fondi, solo 344mila euro, e subito esauriti. Nel 2024 la situazione è pure precipitata: il bando pubblicato a marzo mette a disposizione solo 94mila euro, ne sono stati tagliati ben 250mila. Un’inezia in una regione da cinque milioni di abitanti.

Se va bene sarà possibile finanziare l’acquisto di solo 20 auto elettriche. Beffa ancora maggiore, ma possibilissima, se le richieste di contributo saranno concentrate sulle ibride. Come si legge nel bando su: “full ibrida di classe Euro 6”. Meglio di un euro 3/4 ma sicuramente non la soluzione migliore sul fronte emissioni.

Il rammarico della consigliera Marano

L’iniziativa è firmata dalla maggioranza di centrodestra guidata da Renato Schifani, ma la proposta è frutto di un emendamento alla legge regionale del 2021 presentato dalla consigliera regionale pentastellata Jose Marano. Che resta ottimista sui social: “L’agevolazione non è più vincolata, come in passato, alla rottamazione di un veicolo inquinante ed è di fatto entrata a regime nel bilancio della Regione siciliana (ho presentato una modifica alla norma di modifica durante la finanziaria)”.

La consigliera però non può non riconoscere la beffa. “Il mio rammarico riguarda la riduzione dei fondi a disposizione per il 2024, appena 94mila euro rispetto ai 344mila della prima previsione. Ecco perché mi attiverò in tutte le sedi affinché si possano finanziare tutte le domande che arriveranno”.

Un contributo da 5mila euro

Senza un finanziamento aggiuntivo si rischia di aver approvato un provvedimento controproducente che avrà l’obiettivo di alimentare la sfiducia dei cittadini verso la mobilità sostenibile. Più che un bando sembra infatti l’estrazione di una lotteria di sagra paesana.

Ma il problema non è solo della Sicilia: i nuovi incentivi nazionali sono stati annunciati nel 2023 e rimandati di mese in mese bloccando il mercato (leggi qui). Senza dimenticare quelli dedicati ai motori elettrici, approvati dal Parlamento nel 2022 ma scomparsi dai radar.

Queste le considerazioni, ma vediamo cosa finanzia il bando: “Un contributo a fondo perduto da 5.000 euro per l’acquisto di un veicolo nuovo con alimentazione elettrica e 2.500 per l’acquisto di un veicolo nuovo ad alimentazione full ibrida di classe euro 6“.

Per tutte le informazioni specifiche basta cliccare sul link dove si può scaricare il bando e la domanda di contributo.

