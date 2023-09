Il super incentivo siciliano? Una beffa

Il super incentivo siciliano, varato dalla Regione per chi acquista un’auto elettrica? Una beffa, ci scrive Graziano. con pochissimi fondi, subito esauriti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il super incentivo siciliano, più ricco della Lombardia ma…

“Vi racconto la mia esperienza relativa alla possibilità di acquisto di un’auto elettrica utilizzando gli incentivi statali e regionali. Vivo in Sicilia e durante le vacanze di agosto inizio a valutare la possibilità di rottamare la mia vecchia auto diesel e sostituirla con una full electric. Scopro cosi dopo una breve ricerca che vi è l’incentivo statale di 5.000 euro e, a partire da fine luglio, un ulteriore incentivo regionale cumulabile di 5.000 euro. Che diventano 6.000 prevedendo lo sconto di 1.000 euro del concessionario. Inoltre per chi vive nelle zone montane e certi comuni altri 1.000 euro aggiuntivi, (Decreto Assessoriale n. 32_GAB del 21 luglio 2023). A conti fatti scopro con enorme stupore che un siciliano godrebbe di ben 11.000 o 12.000 mila euro complessivi per rottamare. Molto di più di un residente regione Lombardia, che godrebbe di 4.000 euro regionali per un totale di 9000 euro“.

Soldi sufficienti solo per 40 auto in una regione con 5 milioni di persone, possibile?

“Molto determinato all’acquisto, oltre ad altre ragioni non economiche, pochi giorni fa contatto telefonicamente qualche concessionario di zona per fissare un incontro. Tutti e tre i concessionari contattati mi dicono la stessa cosa: “Il bonus della regione Sicilia non siamo mai riusciti ad utilizzarlo poiché i fondi si sono esauriti immediatamente“. E qualcun altro arriva a sostenere che “sospetto che quei fondi non siano mai usciti dal palazzo della regione“. Stupito ed incredulo, cerco di approfondire e scopro che sono stati stanziati 194.000 euro, equivalenti conti alla mano a meno di 40 auto full electric. Per una regione che ha circa 3,5 milioni di vetture circolanti, e quasi 5 milioni di abitanti. Non certo i 12 milioni stanziati dalla Lombardia, quindi. L’ho trovata fra le peggiori assurdità mai avvenute nella mia terra natale, mera propaganda per riempire spazi sui media e vantarsi di incentivare la transizione ecologica“. Graziano

Risposta. Ha ragione Graziano: o si mettono soldi o, se la disponibilità non c’è, si soprassiede in attesa di tempi migliori. E comunque si fissano incentivi di minore entità per cercare di aiutare il maggior numero di persone possibili. Così in effetti sembra più propaganda che reale volontà di aiutare i siciliani a passare alle emissioni zero.