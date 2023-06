Scettici su Tesla? Guardate le vendite in Europa…

Scettici su Tesla? Pensate ancora che il successo delle auto di Elon Musk sia un fuoco di paglia? Ancora una volta i dati di vendita in Europa dicono tutt’altro.

Scettici su Tesla? Model Y al 2° posto assoluto in Europa

Anche in maggio il Suv Tesla si è piazzato al secondo posto assoluto in Europa, con 21.450 auto vendute. Battuto solo da un modello molto meno costoso come la Dacia Sandero, con 21.745. E non è un episodio isolato. Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, è convinta che ormai il Model Y possa guidare stabilmente la classifica assoluta: ” “La popolarità del Model Y è stata confermata in Europa, e ha buone possibilità di guidare sia il mercato continentale che quello che globale entro la fine dell’anno“. Ormai Tesla non gioca più nel “piccolo” campionato delle elettriche: nonostante una gamma ridottissima se la gioca con i marchi storici nella classifica assoluta. La quota di mercato è salita al 2,63% (l’anno scorso era allo 0,15%) ed è vicinissima al sorpasso di brand che hanno fatto la storia dell’auto, come Fiat e Citroen. Un successo agevolato anche dai ripetuti tagli nei prezzi, molto apprezzati anche in Italia.

Exploit della MG 4, ora al 3° posto dopo Model Y e ID.4

Impressionante anche la crescita della quota di mercato delle elettriche, salita al 15%, con 169.091 unità vendute su un totale di 1.116.472 (in Italia siamo solo al 4,1%). Fa rumore l’ingresso sul podio di un modello cinese, la MG 4, con 6.310 consegne, ormai vicina alla VW ID.4, che conserva il 2° posto con 8.543. Al 4° posto c’è l’altra Tesla, Model 3, vicina al lancio della nuova versione, con 6.204, mentre l’onore del made in Italy è salvato dalla solita 500e (5° con 6.073) . Ottimi risultati, visti i prezzi non proprio popolari, anche per Volvo XC40 e BMW i4 e iX1. Anche a livello di marchi Tesla domina per quota di mercato, salendo al 17,4% (il 18,9% da inizio anno). Tra le ibride plug-in, invece, continua la leadership della Ford Kuga, seguita dalla Volvo XC60 e dalla Link & Co. 01. Ma i numeri sono nettamente più contenuti, anche a causa della fine degli incentivi in Germania.