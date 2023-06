Maggio elettrico 2023: vince sempre Tesla

Maggio elettrico 2023: Tesla domina conquistando le prime due piazze con Model Y e Model 3. La quota di mercato delle EV sale leggermente, al 4,1%.

Maggio elettrico 2023: la 500e insegue, sale la MG 4

Prosegue il trend positivo per il mercato dell’auto in Italia: a maggio con 149.411 immatricolazioni si registra una crescita del 23,1% sullo stesso mese 2022. Nei primi cinque mesi le auto immatricolate salgono a 702.339 unità, in crescita del 26,1%. Anche il mercato delle auto elettriche dà segni di risveglio, ma il traino come al solito è garantito da Tesla, grazie soprattutto ai forti ribassi di prezzo di Model Y e Model 3. Insieme le due auto di punta di Elon Musk hanno portato a casa 1.388 immatricolazioni, più del 20% dell’intero mercato elettrico. E nel cumulato dei primi 5 mesi il Suv Tesla supera già le 4 mila immatricolazioni, per la precisione 4.166. Anche in maggio la 500e si piazza al terzo posto, a quota 516, davanti alla Smart ForTwo (390). Bene anche la Corsa-e e (366) e la MG 4 (347). Esce dalla top ten la Volkswagen ID.3, di cui è in arrivo il restyling.

Le ibride plug si fermano al 4,7%, superate dalle EV