Tesla ribassa ancora Model 3 e Y

Tesla ribassa ancora i listini di Model 3 e Model Y: è il terzo taglio nel giro di pochi mesi, anche se questa volta non riguarda le versioni meno costose.

Tesla ribassa ancora, Model 3 Long Range a 48.990

Questa volta il taglio dei listini non riguarda la versione meno costosa del Model 3, Standard Range, già scesa a 41.490 euro (36.490 con rottamazione, 38.490 senza). Il ribasso praticato dalla Casa americana riguarda la Long Range, a trazione integrale e con 602 km di autonomia, che ora passa da 52.990 euro a 48.990. Un taglio netto di 4 mila euro, comunque inferiore a quello praticato sulla versione Performance: qui il ribasso è di ben 6 mila euro, dato che si passa da 59.990 euro a 53.990 euro.È l’ennesima terapia d’urto per rilanciare un modello che è alla viglia di un corposo restyling. E che nelle classifiche di vendita non riesce a tenere il passo di quel grande successo mondiale che è invece il Model Y. Nei primi tre mesi del 2023 anche in Italia le immatricolazioni del Model 3 sono state meno della metà del Suv di casa, 1.345 contro 1.697.

Model Y: taglio di 4 mila euro solo per la Performance

Molto più limitato l’intervento sui prezzi del Model Y. Che non ha certo bisogno di particolare spinte commerciali in una fase in cui è l’auto più venduta in Europa in assoluto. Davanti a pletore di auto a benzina e gasolio ben meno costose. Resta invariato il prezzo della versione base a trazione posteriore, con un listino a 46.990 euro. Ed è immutato anche il prezzo della Long Range, con 533 km di autonomia e trazione integrale, a 53.990 euro. Mentre cala il prezzo della versione Performance, con un taglio di 4 mila euro, da 63.990 a 59.990 euro. Da notare che, rispetto a una concorrenza decisamente più costosa, sia Model 3 che Model Y mantengono tempi di consegna decisamente più celeri. Per tutte le versioni di entrambe le auto sul sito ufficiale si parla di aprile-giugno