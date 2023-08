Roma-Cortina in auto elettrica? Sì, con Free To X “Si-Può-Fare!”

Roma-Cortina in auto elettrica: si può fare? Sì, “Si-Può-Fare”. Replicando la battuta chiave di Gene Wilder nel film Frankenstein Junior, tre ragazzi del team Free To X aprono e chiudono la storia in quattro video-pillole del loro viaggio dalla Capitale alla Perla delle Dolomiti, a bordo di una Volkswagen ID4.

Tre ragazzi, una VW ID4 e la rete di ricarica autostradale Free To X: Roma-Cortina in 9 ore

Agli elettronauti di lungo corso potrà sembrare ovvio. Ma per un neofita è sicuramente una sorpresa: sono oltre 720 km che anche un’auto termica non potrebbe coprire in meno di 8 ore e mezzo.

I tre, due ragazze e un ragazzo, ci mettono poco di più: partono alle 9.30, arrivano alle 18.30, 9 ore tonde. Bastano due brevi soste per la ricarica nelle stazioni ad altissima potenza di Free To X installate nelle aree di servizio Arno Est (Arezzo) e Sile Est (Treviso) e segnalate dall’App del gestore. Appena il tempo per sgranchirsi le gambe e bere un caffè e via, si riparte.

Per il Grande Esodo Free To X lancia un messaggio nel linguaggio dei social

Alla vigilia del Grande Esodo di Ferragosto Free To X, operatore della ricarica del gruppo Autostrade per l’Italia, ha scelto il linguaggio snello dei social per trasmettere un messaggio importante: Roma-Cortina in auto elettrica non è più un problema. La sua rete di stazioni di ricarica HPC a 350 kW è ormai in grado di supportare la quasi totalità dei percorsi lungo le tratte autostradali gestite da Autostrade per l’Italia (ASPI). Roma-Cortina in auto elettrica non è più un problema

Per chi volesse approfondire, Free To X, in collaborazione con Will Media, ha lanciato anche MoveUp, una serie di podcast sulla mobilità sostenibile. Nel primo, l’Amministratore Delegato Giorgio Moroni entra nel merito del progetto Free To X, anticipando anche i progetti dell’azienda per i prossimi anni.

Sembra passato un secolo dall’inaugurazione della prima stazione a Secchia Ovest: era solo maggio 2021

Ricorderanno, sempre gli elettronauti di lungo corso, il calvario della caccia alla ricarica più vicina ai caselli autostradali; l’uscita il rietro, a volte quell’ora d’attesa nel nulla. Non parliamo di tanti anni fa: la prima stazione Free To X all’interno dell’Area di Servizio di Secchia Ovest in A1 è stata inaugurata nel maggio 2021.

Appena due anni dopo sono già state completate 88 stazioni in altrettante aree di servizio. Con l’inagurazione, venerdì 4 agosto, dell’impianto di Badia Nuova Ovest sull’A1 direzione Firenze, sono oggi 76 quelle già attive e 12 attendono solo l’allaccio da parte dei distributori locali. Coprono tutta la rete ASPI, da Nord a Sud, con una interdistanza media di 80 km sulle principali direttrici. Altre 11 sono in corso di realizzazione.

Così entro l’estate sarà completato, in perfetto orario, il network di 100 stazioni di ricarica che coprirà l’intera rete di Autostrade per l’Italia

Entro settembre completato il piano delle 100 stazioni, una ogni 50 km sulla rete Autostrade per l’Italia

Così entro l’estate sarà completato, in perfetto orario, il network di 100 stazioni di ricarica che coprirà l’intera rete di Autostrade per l’Italia. La distanza media fra una stazione e l’altra scenderà a circa 50 km, in linea con la proposta di regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructure Regulation – AFIR) del pacchetto clima “Fit for 55”.

CONSULTA QUI: La nostra mappa interattiva di tutte le stazioni autostradali

L’impatto con l’impennata del traffico estivo, primo vero stress test per la rete Free To X è stato positivo. Nei weekend estivi del periodo 21 giugno-31 luglio le sessioni di ricarica hanno toccato quota 30.000. Di queste il 58% ha riguardato il Nord e il 42% al Centro-Sud.

Le stazioni più gettonate sono state la Superfast Charging Station presso l’aeroporto di Milano Linate, l’unica per il momento esterna alla rete autostradale, Secchia Est e Ovest, Arda Est e Ovest, Valtrompia Sud, San Zenone Est, La Pioppa Ovest, Valtrompia Nord e Lario Est.

