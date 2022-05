L’App Free to X di Aspi cresce: i rimborsi oltre alla ricarica

Autostrade per l’Italia aggiunge nuove funzionalità alla sua App Free To X (scarica qui). E avvia una campagna promozionale per lanciarla come strumento chiave di assistenza e pianificazione dei viaggi autostradali.

Attraverso la App Free To X, per esempio, gli utenti potranno accedere al nuovo servizio “Cashback con targa”. Ciò rende più semplice e automatico il rimborso del pedaggio anche per chi paga con carte o contanti. Il rimborso è riconosciuto a partire da 10 minuti di ritardo dovuto a cantieri di ammodernamento sulla rete di Autostrade per l’Italia. Per ottenerlo è sufficiente registrarsi sulla app Free To X, inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo. I rimborsi maturati saranno così accreditati velocemente e automaticamente.

La campagna di lancio si protrarrà fino al 31 maggio. «Abbiamo ritenuto che fosse necessario concentrare i nostri sforzi sulla comunicazione del servizio, per alimentare un contesto di conoscenza sull’opportunità di accedere ai rimborsi» ha spiegato Massimo Iossa, direttore Marketing, Brand Strategy e Customer Experience di Autostrade per l’Italia.

Altri servizi dell’app Free to X mirano a semplificare e migliorare l’esperienza di viaggio. Il servizio “Previsione ritardi per lavori” permette agli utenti di pianificare il viaggio con la stima dell’eventuale ritardo dovuto alla presenza di cantieri. All’interno della sezione “Viaggio” dell’app, sono inoltre presenti le telecamere per il monitoraggio dei flussi di traffico; il calcolo del pedaggio standard; il posizionamento dei tutor attivi lungo la rete autostradale.

Agli automobilisti elettrici la app, nella sezione Charge, offre una panoramica completa e aggiornata delle aree di servizio della rete già attrezzate con colonnine di ricarica hyperfast (oggi sono 9) e di quelle di prossima apertura, oltre all possibilità di attivare la ricarica.

