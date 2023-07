Rogo di auto in alto mare? E’ sempre colpa di quelle elettriche

Rogo di auto al largo dell’Olanda, dove brucia un cargo con 3 mila auto, 25 delle quali elettriche. Per la stampa di mezzo mondo la causa dell’incendo è una di queste. Ma è un’invenzione. E non è la prima volta. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it.

Probabilità quasi zero, ma il pregiudizio…

“M “M opera di disinformazione ha portato alla diffusa (quanto errata) convinzione secondo cui le auto elettriche siano piu pericolose delle termiche per il rischio incendio, quando in realtà è l’esatto contrario. i sono appena imbattuto in questa “notizia”. In cui, come al solito, il titolo conta piu del contenuto. Ed il titolo è esattamente ciò che resterà. C’è un detto per l’appunto secondo cui, “a forza di calunniare qualcosa resterà”. E direi, ormai, ben più di qualcosa, visto che questa continua e sistematicaha portato alla diffusa (quanto errata) convinzione secondo cui le auto elettriche siano piu pericolose delle termiche per il rischio incendio, quando in realtà è l’esatto contrario.

Sulla nave incendiata di cui si parla ci sono 2.900 termiche e 25 elettriche. La causa dell’incendio NON È NOTA, ma il sospetto di qualcuno cade, chissà perché, sulla causa piu improbabile di tutte, ovvero una delle poche auto a a bordo. 25 su 2.900 implica una PROBABILITÀ INFERIORE ALL’1% che la causa sia una delle 25 auto elettriche, anche se il rischio per le elettriche fosse paragonabile a quello delle termiche. In realtà sappiamo che il rischio è ancora più basso statisticamente, dunque in questo caso la probabilità potrebbe ancora scendere ad 1:200, 1:500 almeno.

Non sappiamo cosa si scoprirà effettivamente, ma la cosa incredibile è che, a causa di un pregiudizio ideologico, uno scenario altamente improbabile venga eletto a molto probabile o addirittura il più probabile di tutti.

Basta con l’informazione distorta

Indagate se possibile, e teneteci informati sull’esito della vicenda, anche se, indipendentemente da questo, le informazioni di cui Vi parlavo portano ad un quadro assai paradossale di informazione sempre piu distorta „ . Marco Scozzafava

La Fremantle Highway in fiamme Distorta? Piuttosto inventata di sana pianta

Risposta- Caro Marco, più che “distorta“, l’informazione è sempre più “inventata” di sana pianta. Nel caso in questione – l’incendio della Fremantle Highway, nave cargo ora in fiamme al largo dell’isola olandese di Ameland, nel Mare del Nord – tutto è nato da un lancio di agenzia che ha attribuito genericamente alla Guardia Costiera olandese il sospetto che il fuoco fosse scaturito da una delle 25 auto elettriche. La Guardia Costiera ha poi diffuso una smentita ufficiale («Le cause dell’incendio sono sconosciute» ha detto) che solo le agenzie di stampa più serie, per esempio la Reuters, hanno riportato.

ben ricostruito dal sito specializzato americano Electrek in Centinaia di siti, giornali e Tv di tutto il mondo che già avevano sparato titoli sulla responsabilità dell’ auto elettrica si sono ben guardati dal fare altrettanto. Il corto circuito mediatico che si è determinato è statodal sito specializzato americanoin questo articolo che consigliamo di leggere.

Il precedente della Felicity Ace

cause dell’incendio non sono state ancora accertate, ma l’iniziale attribuzione alla batteria di un’auto elettrica “a furor di stampa” è rimasta scolpita come un dogma nella coscienza collettiva dell’opinione pubblica. Electrek ricorda anche il precedente della Felicity Ace , che un anno e mezzo fa andò a fuoco con il suo carico di quasi 4 mila veicoli del gruppo Volkswagen (tra questi numerose Lamborghini). Ledell’incendio, ma l’iniziale attribuzione alla batteria di un’auto elettrica “” è rimasta scolpita come un dogma nella coscienza collettiva dell’opinione pubblica.

Pregiudizio, sensazionalismo, cialtroneria o inconfessabili interessi? Anche noi preferiamo dire che le cause di tanta disinformazione “sono ancora sconosciute e oggetto di indagine“.

Nel nostro piccolo… ecco il caso di Bari

Ma un altro episodio accaduto proprio in questi giorni qui in Italia ci fa pensare che comunque la cialtroneria dei nostri colleghi giochi in ruolo determinante. Ci riferiamo al cadavere carbonizato trovato nella notte fra il 23 e il 24 luglio in provincia di Bari all’interno di un’auto elettrica completamente distrutta dalle fiamme.

Anche in quel caso i giornali del mattino parlarono di cause accidentali: un guasto alla batteria, non un delitto. Solo ora si apprende che la vittima è un disabile e che l’auto era una ibrida “taroccata” in garage con batterie supplementari e pannelli fotovoltaici sul tetto per avere più autonomia.

Solo la stampa locale è tornata sulla vicenda con queste informazioni. Ma ecco come: «Il veicolo aveva delle particolarità: era elettrico, ma con motore a scoppio». C’è bisogno di aggiungere altro?