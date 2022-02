Le auto elettriche e il rogo della Felicity Ace, la nave colata a picco con 3.965 auto di lusso del Gruppo Volkswagen: che ruolo hanno avuto? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Le auto elettriche e il rogo…/ “Perché parlano di scarsa sicurezza delle EV?”

“Vorrei segnalarvi questo articolo apparso su Tuttosport in cui si legge:”Il problema gravissimo della scarsa sicurezza delle auto elettriche torna quindi al centro della cronaca. Con le Case automobilistiche che continuano a dichiararsi non responsabili per i diffusi incendi delle batterie delle vetture“. Sono balle, e leggerle su un quotidiano nazionale fa cadere le braccia“. Luca Bottazzi.

“Vi seguo quotidianamente, con ammirazione, e sono un felice possessore di EV. Oggi però mi sono imbattuto in questo articolo che vi segnalo e che potrebbe meritare un vostro approfondimento. Ciò al fine di evitare il classico panico dei non esperti o scatenare i commenti dei detrattori della mobilità elettrica“. Pierluigi.

Le auto elettriche e il rogo… / Una cosa vera e un’illazione

Risposta. Riepiloghiamo i fatti. La Felicity Ace, una nave mercantile che trasportava migliaia di auto di lusso, è andata distrutta dopo un incendio scoppiato al largo delle Azzorre portoghesi. A bordo un carico di auto delle marche Porsche, Audi e Bentley e Volkswagen, alcune delle quali elettriche con batterie agli ioni di litio. E qui bisogna cominciare a chiarire, perché si è detta una cosa vera e non vera. La cosa vera: João Mendes Cabeças, capitano del porto più vicino, nell’isola di Faial, ha riferito alla Reuters che le batterie dei veicoli elettrici “mantenevano vivo il fuoco“. Aggiungendo che per estinguerlo erano necessarie attrezzature speciali. E questo è risaputo. Gli accumulatori al litio sono ben protetti e molto raramente si incendiano. Quando accade, però, per spegnere le fiamme occorrono tecniche che vanno al di là dei normali getti schiumosi usati dai vigili del fuoco per i “normali” incendi.

Ma non risultano EV sulla Euroferry Olympia…

La cosa non vera. Non c’è alcuna prova che le fiamme siano partite dalle auto elettriche. La Reuters si limita a dire “Non è chiaro se le batterie abbiano innescato l’incendio… Lo stesso capitano Cabeças ha anche detto che l’incendio si stava diffondendo più vicino ai serbatoi di carburante della nave“. Quindi: occorrerà una perizia seria per stabilire che cosa ha effettivamente provocato le fiamme. Un fatto però è certo: le statistiche dicono che il pericolo d’incendio nelle auto elettriche è molto più contenuto rispetto alle auto con carburanti tradizionali. A dirlo sono numeri studi pubblicati non da interessati costruttori di auto, ma dagli stessi Vigili del fuoco e da compagnie di assicurazione. E non risultano auto elettriche nella stiva della Euroferry Olympia, la nave divorata dalle fiamme pochi giorni fa mentre viaggiava da Igoumenitsa a Brindisi. Ma molti camion a gasolio…

