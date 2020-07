Rion RE90 Race Edition: in monopattino a 160 all’ora

Si può correre a 160 km/h su un monopattino? Si, si può. Si correrà, forse anche più velocemente, a partire dal prossimo anno. Farlo in pista può sembrare una follia, anche se gli organizzatori dell’Electric Scooter Championship (eSC) assicurano che i piloti saranno obbligati a osservare rigorose norme di sicurezza. Ma in strada? Anche. La californiana Rion, infatti, vende un monopatino in grado di sfrecciare a 100 miglia orarie, 160 km/h appunto. Non c’è Paese al mondo che lo consenta. Tuttavia siamo curiosi di vedere se gli acquirenti della Race Edition del Rion RS90, dopo aver speso 6.800 dollari per acquistarlo, si accontenteranno di rispettare i lmiti di legge. Vale a dire “passeggiare” con un filo di gas fra i 20 e i 25 Km orari, come prevsto nei vari codici della strada.

Dall’anno prossimo in gara con il campionato eSC

Le prime gare del nuovo campionato eSC le vedremo all’inizio dell’anno prossio, probabilmente in America dove due vecchie conoscense dell’automobilismo, Hrag Sarkissian e Khalil Beschir, hanno concepito il “folle” progetto. Li supportano però nomi altisonanti come il pilota di Formula E e ambasciatore delle Nazioni Unite Lucas di Grassi e l’ex pilota di F1 Alex Wurz.

Le gare si disputaranno nell’ambiente naturale dei monopattini elettrici, cioè su circuiti cittadini, con veicoli sviluppati ad hoc. I team e i piloti eSC useranno scooter ad alta velocità appositamente progettati per superare abbondantemente i 100 kmh. I punti di forza, secondo i promotori, sono tre: i costi non proibitivi dei veicoli, la trasversalità delle attitudini dei futuri piloti (automobilisti, ciclisti, pattinatori, motociclisti e snowboarder), la fenomenale diffusione dei monopattini elettrii nel dopo Coronavirus (leggi).

Li Grassi: “Un brivido accessibile e sostenibile”

«Come pilota, voglio creare una serie che abbia tutto il brivido e l’intensità della serie motorsport con cui siamo tutti cresciuti, ma con i costi e le responsabilità che la rendono accessibile e accattivante per tutti» ha dichiarato Di Grassi. «Questo è il prossimo passo di un viaggio davvero emozionante» ha concluso.

L’eSC assicura di aver già contattato un fornitore per lo sviluppo del primo modello da gara, che presenterà entro la fine dell’anno. Secondo qualcuno potebbe trattarsi proprio di Rion. Non a caso Beshir ha parlato della Rion RE90 Race Edition come la «Bugatti dei monopattini elettrici».

Rion RE90, una Bugatti a due (mini) ruote

Vediamola, allora, questa Bugatti a due (mini) ruote.