Foto della settimana / La suorina, San Pietro, il monopattino

Foto della settimana. Molti di voi l’avranno già vista, perché ha parecchio circolato sui social nei giorni scorsi. Una bella immagine, che fa giustizia di tante polemiche.

Foto della settimana, dopo le polemiche sui monopattini

La foto si commenta da sola. Ritrae una minuta suorina che si sposta agilmente attraversando via della Conciliazione. Sullo sfondo la Basilica di San Pietro e uno splendido tramonto romano. Il monopattino elettrico è un mezzo agile, ecologico ed economico. Se usato propriamente, come sembra fare la suorina, non dà fastidio a nessuno e non mette in pericolo nessuno. Ma a pochi passi di lì, Oltretevere e in tutt’italia, infuriano le polemiche sulla pericolosità e l’arroganza di chi guida questi mezzi. Ne abbiamo scritto più volte, anche commentando la durissima presa di posizione di un giornalista noto come Aldo Cazzullo. Rispondendo a una lettrice, nella rubrica delle lettere del Corriere, Cazzullo aveva parlato dei monopattini come “l’ennesima piaga del nostro vivere sociale”. Aggiungendo di essere certo che sono in migliaia a pensarla come lui. In realtà è l’uso sconsiderato ad essere pericolo, come per gli altri mezzi. Chi lo usa correttamente, come la nostra suorina, non dà fastidio a nessuno.

In Vaticano usarlo non è peccato, evidentemente…

dal video riprodotto qui sotto, va dalla redazione fino alla Tipografia Vaticana istituita nel 1587 da Papa Sisto V. Sembra comunque che nella Santa Sede il monopattino elettrico sia tutt’altro che un mezzo sconosciuto. A maggio Vatican News ha postato la notizia di un insolito tour all’ombra del cupolone “per ripercorrere il cammino dei libri della Libreria Editrice Vaticana (LEV)“. Il tour, illustrato anche, va dalla redazione fino alla Tipografia Vaticana istituita nel 1587 da Papa Sisto V.