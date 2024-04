Rinnovabili al 41,8%: per pagare meno l’energia…

Rinnovabili al 41,8% della domanda di elettricità in marzo. Un’ottima notizia: la strada per pagare meno l’energia è aumentare la quota di energia pulita.

Rinnovabili al 41,8%, e si può dare di più

Gli italiani hanno il privilegio di avere un prezzo dell’elettricità (e delle ricariche alla colonnina) tra i più cari d’ Europa. Importiamo più di un quinto dell’energia che consumiamo. Ma potremmo spingere sugli investimenti in rinnovabili per avere diversi effetti positivi: abbassare i prezzi al kWh, migliorare la bilancia commerciale e fruire di energia più pulita.

Ce la possiamo fare? L’Enel dice che possiamo arrivare tranquillamente al 60% di copertura. E gli ultimi dati diffusi qualche giorno fa da Terna dicono che si tratta di un traguardo raggiungibile senza troppa difficoltà. Gli ultimi dati sono incoraggianti: quel 41,8% si confronta con il 33% di marzo 2023. Un aumento dovuto soprattutto a un forte aumento della fonte idrica (+140,4%). Sostanzialmente stabile il fotovoltaico (+1,4%): la crescita della potenza installata è stata parzialmente vanificata dal minor irraggiamento rispetto allo scorso anno. In crescita la geotermica (+4,1%) e in diminuzione la fonte eolica (-5,7%).

Un’ Italia che va a carbone? Macché, produzione in calo dell’87%

Altro segnale positivo è il calo della fonte termica come diretta conseguenza della crescita di rinnovabili e import dall’estero: -24% rispetto a marzo 2023. In particolare, spiega Terna nella sua analisi mensile, si osserva un crollo della produzione a carbone: -87,1%. Sui social si continua a leggere che la produzione da rinnovabili è irrilevante e che continuiamo a bruciare moltissimo carbone, ma è vero esattamente il contrario.

Gli investimenti in impianti eolici e fotovoltaici proseguono senza sosta, sfidando anche un iter autorizzativo spesso defatigante. “Nei primi tre mesi del 2024 prosegue la crescita delle rinnovabili registrata nel 2023, pari a 1.844 MW (di cui 1.721 MW di fotovoltaico). Tale valore è superiore di 633 MW (+52%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente“, conferma Terna. Spiegando che in generale “a marzo i consumi di energia elettrica in Italia sono diminuiti dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2023“.