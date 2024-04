Paese che vai, ricarica meno cara che da noi (e in ulteriore calo). Tre lettori riportano la loro esperienza in Spagna, Germania e Slovenia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

I prezzi sono addirittura in calo: 3 segnalazioni da Spagna, Slovenia e Germania

“M i trovo in Spagna e con l’app Iberdrola la ricarica a 50kW al massimo la pago 0,45 euro . In Italia te lo puoi scordare “ . Saverio

i trovo in e con la ricarica a massimo la pago . In Italia te lo puoi scordare . “I ntanto in Germania i prezzi della ricarica scendono.Sia ENBW che E-on hanno annunciato consistenti tagli ai prezzi pay as you go “ . Carlo

ntanto in i prezzi della ricarica scendono.Sia che hanno annunciato consistenti . “M i inserisco nella polemica dei prezzi alti per le ricariche pubbliche italiane con una mail arrivata dal gestore sloveno che avevo utilizzato in occasione di un viaggio alla fine del 2022. In quel periodo era più conveniente fare un abbonamento in italia ed utilizzarlo anche all’estero (cosa tra l’altro ora non permessa). Mentre adesso con le attuali tariffe il confronto è impietoso. In pratica i prezzi del gestore Gremo na elektriko nelle sua 72 stazioni di ricarica vanno da un minimo di 0,22 a un massimo di 0,35, a seconda della potenza e degli orari. Grazie di (r)esistere! “. Fabio Belli

Paese che vai…/ In Germania spendi il 50% in meno, in Spagna e Slovenia va ancora meglio

Risposta. Con i ponti di primavera gli italiani riprendono a viaggiare all’estero e toccano con mano la dura realtà di cui parliamo da tempo. Ovvero un costo delle ricariche che ovunque è molto più basso che da noi. E che oltretutto sta scendendo, grazie al calo della materia prima energia. Ecco per esempio la comunicazione che Carlo ha ricevuto da E-on (qui a destra l’originale): “Ottime notizie! Da oggi, puoi ricaricare nella modalità ricarica flessibile (senza tariffa) nella rete E-On alle colonnine a corrente continua a 0.61€/kWh invece di 0.69€/kWh. E nella rete roaming in Europa a 0.79€/kWh invece di 0.89€/kWh. Anche se hai una tariffa fissa, dopo aver consumato il tuo credito ricarichi a 0.79€/kWh invece di 0.89€/kWh“. In pratica nelle principali reti italiane il costo al kWh nelle ricariche in corrente continua è più caro del 50%. Agli automobilisti spagnoli va ancora meglio, per non parlare della Slovenia: lì ricaricare costa un terzo che da noi. Poi non meravigliamoci se c’è qualcuno (anzi, sono tanti) che propone a Vaielettrico di creare un gruppo d’acquisto o comunque altre iniziative per ottenere prezzi più bassi. .