Starace (Enel) a Cingolani: “Basta fantascienza, abbiamo solo rinnovabili e batterie”

Il forfait all’ultimo minuto del ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani ha mandato in fumo l’atteso faccia a faccia bolognese con l’amministrazione delegato di Enel Francesco Starace. Ma il Convegno nazionale dei Cavalieri del Lavoro su «La Grande Transizione» due segnalazioni le merita.

La metamorfosi del super banchiere Sella: “Sono missionario dell’ambiente”

La prima è la metamorfosi del presidente e banchere di lungo corso Maurizio Sella che ha annunciato di essere diventato “un missionario dell’ambiente“.

Al punto che il suo intervento di chiusura è stato un minuzioso e accorato resoconto dell’ultimo rapporto dell’IPCC sui cambiamenti climatici. Di fronte a una platea che raccoglieva il gotha dell’impranditoria italiana Sella ha lanciato un appello che forse nemmeno Greta Thnberg si sarebbe sognata di fare.

Ai Cavalieri del Lavoro: “Muovetevi, ogni tonnellata di CO2 in meno è preziosa”

Amici imprenditori, ha detto, assumetevi la responsabilità che vi compete. Cominciate immediatamente, in tutte le vostre aziende, ad avviare la transizione sostenibile perchè “ogni tonnellata di CO2 risparmiata è preziosa“. Lui l’ha fatto. Ha dotato di fortovoltaico la sua cas,a evitando due tonnellate di emissioni, e ha sostituito l’auto termica con una elettrica.

Rimettendo la grisaglia del banchiere ha aggiunto che anche le banche sono imprese energivore e devono agire. Ha infine preannunciato che la prossima Assemblea annuale della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nel settembre del 2022 a Torino, sarà dedicata alla sostenibilità e all’ambiente.

Starace: “E’ scattato l’allarme rosso per l’umanità, dieci anni per salvarci”

A Francesco Starace, collegato in teleconferenza, è mancato l’interlocutore. Tuttavia, riprendendo le ultime affermazioni del ministro su nucleare di quarta generazione e mirabilia dell’idrogeno, l’Ad dell’Enel ha replicato seccamente: «Sono un ingegnere nucleare e come ad dell’Enel ho testato una ad una tutte le tecnologie di generazione elettrica possibili. Ma non possiamo restare a metà strada fra la nostalgia del passato e la speranza nella fantascienza. Dobbiamo agire subito perchè è scattato l’allarme rosso per l’umanità e i prossimi dieci anni saranno cruciali. La strada è una sola ed è già segnata: elettrificazione, rinnovabili e batterie».

“Ambiente ed economia vanno a braccetto: ora il problema è solo politico”

Riagganciandosi allo scenario illustrato poco prima dal Nobel per l’Economia Michael Spence, Starace ha confermato che «ambiente ed economia finalmente convergono»: le fonti rinnovabili sono tecnologicamente mature ed economicamente sostenibili. Quindi «la transizione non è un problema tecnologico nè un problema economico, ma solo un problema politico». Abbiamo perso troppo tempo a studiare anzichè a fare. Per fare ora è necessaria una governance forte della transizione, che sappia scaricare a terra consenso, velocità e semplificazione amministrativa.

Starace sferza America e Ue: “Si assumano le loro responsabilità”

«Non possiamo aspettare che la lotta alla CO2 la facciano gli altri» ha concluso Starace. America ed Europa hanno la coscienza sporca per quello che sta accedendo al Pianeta avendo contribuito infatti rispettivamente per il 25 e il 24% al totale delle emissioni in atmosfera dall’inizio dell’era industriale, contro il 12% della Cina e il 3% appena dell’India. Quindi Starace, come Sella, chiama ciascuno alle proprie responsabilità: «Facciamoci avanti noi e facciamolo subito».

