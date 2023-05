Ricariche troppo care, così l’elettrico non decolla

Ricariche troppo care, molto più che all’estero, così l’elettrico non decolla e rischia di costare più del diesel, lamenta Gian Luca, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Ricariche troppo care, spendo 45 euro per 300 km. Il 40% più del diesel: possibile?

“Sono quasi quattro anni che vado elettrico e fortunatamente vicino alla mia abitazione esistono, ancora per poco, le colonnine elettriche comunali gratuite. Per questo motivo mi sto guardando attorno per vedere cosa offre il mercato delle cariche a pagamento. E ho scoperto dei prezzi folli praticati da Enel X Way sulle colonnine fast da 110 kW, 0,90 cent al kW. Per la mia auto da 50 kW di capacità arriviamo a 45 euro per 300 km di autonomia. Costa un 40% in più una media a gasolio di ultima generazione. Sono questi gli incentivi per la transazione energetica? Nel nord Europa non ho mai trovato a parità di potenza più di 0,60 al kW. Ci facciamo sempre riconoscere noi italiani? Gian Luca De Mattini

Ci si difende solo con l’abbonamento mensile

Risposta. È innegabile che il prezzo delle colonnine (e dell’energia elettrica in genere) è più caro in Italia che nel resto d’Europa. L’unica arma per difendersi, se non si ha la possibilità di ricaricare a casa o al lavoro a tariffe più umane, è ricorrere agli abbonamenti. Si acquista un pacchetto mensile con il quale hai diritto di prelevare un certo numero di kWh, a un prezzo che in molti casi è di non molto superiore a 0,30 euro al kWh. Gli abbonamenti di Be Charge, per esempio, partono da 0,35/kWh, quelli di Enel X Way da 0,31. Ovviamente queste formule flat sono spendibili non solo sulla rete del gestore da cui le acquistiamo, ma anche su tutte le colonnine degli altri marchi con cui c’è interoperabilità. Possibilità che esiste tra tutti i principali network. Il vantaggio è che sai già quanto spendi, indipendentemente dalla potenza della colonnina. Il limite è dato dall’effettivo utilizzo dell’intera dotazione dell’abbonamento: più kWh rimangono inutilizzati e più sale il prezzo effettivo che abbiamo pagato.